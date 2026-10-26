Intrige im El Clásico zurück: Mourinho enthüllt, wie er Barcelona besiegt hat

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Intrige im El Clásico zurück: Mourinho enthüllt, wie er Barcelona besiegt hat

Das zentrale Duell der spanischen La Liga – der nächste kompromisslose El Clásico im Camp Nou – endete zugunsten von Real Madrid. Die Schützlinge von José Mourinho besiegten ihren Erzrivalen FC Barcelona auswärts mit 2:1 und brachten damit neue Spannung in das Titelrennen.

Während dieser Sieg für den FC Barcelona die erste Niederlage der laufenden Saison bedeutete, ermöglichte er den „Königlichen“, den Rückstand auf den Tabellenführer auf drei Punkte zu verkürzen.

Mbappés entscheidender Doppelpack und drei wichtige Punkte

Die Begegnung verlief wie erwartet mit hoher Intensität und scharfen Angriffen auf beiden Seiten:

  • Die Intrige der ersten Halbzeit: Kurz vor der Pause nutzte der französische Star der Madrilenen, Kylian Mbappé, eine Lücke in der gegnerischen Abwehr, erzielte den Führungstreffer und brachte sein Team mit einem Vorsprung in die Halbzeitpause;

  • Die Antwort von Barcelona und der zweite Schlag: Obwohl die Katalanen in der zweiten Halbzeit den Ausgleich erzielten, trat kurz vor Spielende erneut Mbappé in Erscheinung. Der französische Stürmer erzielte sein zweites Tor, schnürte den Doppelpack und setzte den Schlusspunkt unter das Spiel;

  • Situation in der Tabelle: Dank der wertvollen drei Punkte konnte der Madrider Club den Rückstand auf den Spitzenreiter auf 3 Zähler verkürzen und die Spannung im Meisterschaftskampf auf das Maximum steigern.

„Der Schlüssel zum Sieg ist mentale Stärke“: José Mourinhos offenes Geständnis

Nach Spielende enthüllte Real-Cheftrainer José Mourinho auf der Pressekonferenz die Geheimnisse des Erfolgs seiner Mannschaft:

  • Einheit und mentale Stärke: „Wenn Sie mich nach dem Schlüssel zum heutigen Sieg fragen, dann ist es in erster Linie die mentale Stärke des Teams. Das auf dem Platz gezeigte Vertrauen und die Geschlossenheit verdienen besondere Anerkennung“, sagte Mourinho;

  • Taktik und eiserne Disziplin: Der Trainer betonte, dass sich im Team ein System etabliert habe, in dem unabhängig von der Startaufstellung hohe Qualität und die strikte Einhaltung der taktischen Anweisungen gefordert werden;

  • Streben nach dem Ziel: Der portugiesische Fachmann erklärte, dass der unbändige Siegeswille und die Entschlossenheit seiner Spieler sie zu diesem wichtigen Erfolg geführt hätten.

Spielstatistik

Indikator

FC Barcelona

Real Madrid

Ergebnis

1

2

Tore

Tor in der zweiten Halbzeit

Kylian Mbappé (Ende 1. Halbzeit, Ende 2. Halbzeit)

Wettbewerb

La Liga

El Clásico

Auswirkung auf die Tabelle

Erste Saisonniederlage

Abstand auf 3 Punkte verkürzt

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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