Kylian Mbappé erzielt sein 100. Tor für Real Madrid im El Clásico

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Kylian Mbappé erzielt sein 100. Tor für Real Madrid im El Clásico

Der Anführer der französischen Nationalmannschaft und Star von Real Madrid Kylian Mbappé hat einen weiteren Meilenstein in seiner Karriere erreicht: Der französische Stürmer erzielte sein Jubiläumstor für die „Königlichen“ – sein 100. Tor ausgerechnet im prestigeträchtigen El Clásico gegen den Erzrivalen FC Barcelona.

Das hitzige Duell im Stadion des katalanischen Klubs endete mit einem 2:1-Comeback-Sieg der Gäste.

Doppelpack im Camp Nou und die Geschichte des 100. Tors

Mbappé, der zum wahren Helden dieser zentralen Begegnung des 10. Spieltags der spanischen La Liga wurde, konnte den gegnerischen Kasten zweimal treffen:

  • 41. Minute (99. Tor): Kurz vor Ende der ersten Halbzeit durchbrach der französische Star die Defensive der Katalanen, eröffnete den Torreigen und feierte seinen 99. Treffer im Trikot von Real Madrid;

  • Der Schlusspunkt (100. Jubiläumstor): Kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit trat Kylian erneut in Erscheinung, schnürte seinen Doppelpack und schraubte seine Torausbeute für den Madrider Spitzenklub auf genau 100 Treffer;

  • Wichtige drei Punkte: Diese Tore bescherten den Gästen nicht nur den 2:1-Sieg, sondern auch extrem wertvolle Punkte im Meisterschaftsrennen.

Die Situation in der La Liga-Tabelle nach dem 10. Spieltag

Die Ergebnisse des prestigeträchtigen Duells haben den Kampf an der Tabellenspitze maximal angeheizt:

  • FC Barcelona bleibt Spitzenreiter: Trotz der Heimniederlage bleiben die Katalanen mit 27 Punkten Tabellenführer;

  • Real Madrid verstärkt die Verfolgung: Nach dem Sieg im El Clásico haben die Madrilenen ihr Punktekonto auf 24 erhöht, liegen auf dem dritten Platz der La Liga und verkürzten den Rückstand auf den Spitzenreiter auf 3 Punkte;

  • Die Spannung bleibt bestehen: Dieser geringe Abstand zwischen beiden Teams deutet darauf hin, dass der Titelkampf in der La Liga noch sehr intensiv werden wird.

El Clásico in Zahlen

Statistik

FC Barcelona

Real Madrid

Ergebnis

1

2

Torschützen

Spieler des FC Barcelona

Kylian Mbappé (41. Min, Ende 2. Halbzeit)

Mbappés Bilanz

99. und 100. Tor für Real

Punkte (10. Spieltag)

27 Punkte (1. Platz)

24 Punkte (3. Platz)

Kylian MbappéReal MadridFC BarcelonaEl ClásicoLa Liga
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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