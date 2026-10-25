Barcelona hat 4 der letzten 5 El-Clásicos gewonnen – hält die Serie an?

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Barcelona hat 4 der letzten 5 El-Clásicos gewonnen – hält die Serie an?

Heute, 25. Oktober am Abend findet das mit Spannung erwartete Highlight des Weltfußballs statt — der nächste El Clásico im Rahmen des 10. Spieltags der spanischen La Liga.

Dieses Duell, das im prachtvollen katalanischen „Spotify Camp Nou“ ausgetragen wird, beginnt nach Ortszeit Taschkent in der Nacht zum 26. Oktober um 01:00 Uhr. Die Leitung dieser kompromisslosen und hochspannenden Partie wurde dem erfahrenen Schiedsrichter Juan Martínez Munuera und seinem Schiedsrichterteam anvertraut.

Die letzten fünf Pflichtspiele: Absolute Dominanz des FC Barcelona

Ein Blick auf die Statistik der letzten direkten Pflichtspiele zeigt die klare Überlegenheit des katalanischen Klubs: Von den letzten 5 Begegnungen hat Barcelona 4 gewonnen, nur Real Madrid 1 Sieg errungen.

  • 10.05.2026, La Liga (35. Spieltag): Barcelona — Real 2:0;

  • 11.01.2026, Spanischer Supercup (Finale): Barcelona — Real 3:2;

  • 26.10.2025, La Liga (10. Spieltag): Real — Barcelona 2:1 (der letzte und einzige Sieg der „Königlichen“);

  • 11.05.2025, La Liga (35. Spieltag): Barcelona — Real 4:3;

  • 26.04.2025, Spanischer Pokal (Finale): Barcelona — Real 3:2.

Warum ist dieses Spiel der Wendepunkt des 10. Spieltags?

In der heißen Phase des Titelrennens der aktuellen La-Liga-Saison klärt dieses klassische Derby eine Reihe strategischer Fragen:

  • Psychologischer Vorteil: Barcelona möchte die Erfolgsserie in den direkten Duellen fortsetzen und die Tabellenführung weiter festigen;

  • Revanchegelüste: Die Madrilenen wollen mit einem Sieg in der schwierigen Auswärtspartie die Negativserie beenden und den Punkteabstand verkürzen;

  • Schiedsrichterdruck: Das Team um Munuera trägt die Verantwortung, die traditionellen Emotionen, strittigen Situationen und den Druck zwischen beiden Klubs professionell zu bewältigen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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