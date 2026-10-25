Barcelona hat 4 der letzten 5 El-Clásicos gewonnen – hält die Serie an?

Heute, 25. Oktober am Abend findet das mit Spannung erwartete Highlight des Weltfußballs statt — der nächste „El Clásico“ im Rahmen des 10. Spieltags der spanischen La Liga.

Dieses Duell, das im prachtvollen katalanischen „Spotify Camp Nou“ ausgetragen wird, beginnt nach Ortszeit Taschkent in der Nacht zum 26. Oktober um 01:00 Uhr. Die Leitung dieser kompromisslosen und hochspannenden Partie wurde dem erfahrenen Schiedsrichter Juan Martínez Munuera und seinem Schiedsrichterteam anvertraut.

Die letzten fünf Pflichtspiele: Absolute Dominanz des FC Barcelona

Ein Blick auf die Statistik der letzten direkten Pflichtspiele zeigt die klare Überlegenheit des katalanischen Klubs: Von den letzten 5 Begegnungen hat Barcelona 4 gewonnen, nur Real Madrid 1 Sieg errungen.

10.05.2026, La Liga (35. Spieltag): Barcelona — Real 2:0 ;

11.01.2026, Spanischer Supercup (Finale): Barcelona — Real 3:2 ;

26.10.2025, La Liga (10. Spieltag): Real — Barcelona 2:1 (der letzte und einzige Sieg der „Königlichen“);

11.05.2025, La Liga (35. Spieltag): Barcelona — Real 4:3 ;

26.04.2025, Spanischer Pokal (Finale): Barcelona — Real 3:2.

Warum ist dieses Spiel der Wendepunkt des 10. Spieltags?

In der heißen Phase des Titelrennens der aktuellen La-Liga-Saison klärt dieses klassische Derby eine Reihe strategischer Fragen: