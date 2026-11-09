„Ich gebe eine 10 von 10“: Was Flick über den Titelkurs des FC Barcelona sagte

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„Ich gebe eine 10 von 10“: Was Flick über den Titelkurs des FC Barcelona sagte

Nach einem wichtigen Sieg am 12. Spieltag der spanischen Meisterschaft geht der katalanische FC Barcelona als Tabellenführer in die FIFA-Länderspielpause.

Cheftrainer Hans-Dieter Flick bewertete Marca in einem kurzen, aber aussagekräftigen Interview mit der renommierten Zeitung dieses Zwischenergebnis als maximal positiv und äußerte sich besorgt über die Belastung der Spieler bei ihren Nationalmannschaften.

„Auf einer Skala von eins bis zehn ist das eine 10“

Auf die Frage der Journalistennach „Wie wichtig ist es für die Mannschaft, als Tabellenführer der La Liga in die Länderspielpause zu gehen?“ antwortete der erfahrene deutsche Trainer mit Entschlossenheit:

  • Maximale Bewertung: „Auf einer Skala von eins bis zehn gebe ich dem eine Zehn“, betonte Flick und drückte damit seine volle Zufriedenheit mit der Leistung seines Teams aus.

  • Länderspielabstellungen und der Ermüdungsfaktor: Der Trainer bestritt nicht, dass die Abreise der Stars aus der Startelf zu ihren Nationalteams den Rhythmus der Mannschaft beeinflussen könnte: „Einige unserer Spieler reisen jetzt zu ihren Nationalmannschaften. Das ist nicht einfach, aber man muss wissen, wie man solche Situationen richtig steuert, und vor allem auf die körperliche Verfassung der Spieler achten.“

Die Tabellenspitze nach dem 12. Spieltag der La Liga

Die Katalanen halten den Abstand zu ihren engsten Verfolgern auf sicherem Niveau:

Platz

Klub

Punkte

Rückstand

Status

1

FC Barcelona

33

Tabellenführer

2

Real Madrid

30

-3 Punkte

Hauptverfolger

3

Atlético Madrid

28

-5 Punkte

Im Titelrennen

Psychologischer Vorteil im Titelrennen

Mit 33 Punkten hat sich der FC Barcelona einen Vorsprung von 3 Punkten auf Real Madrid und 5 Punkten auf Atlético Madrid erarbeitet.

Ein solches Polster vor der Länderspielpause gibt der Mannschaft einen psychologischen Vorteil und Ruhe. Gleichzeitig bleibt es Flicks Hauptaufgabe, die Spieler nach den FIFA-Tagen verletzungsfrei und in ihrer bisherigen Topform zurückzubekommen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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