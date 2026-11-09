José Mourinho als La Liga-Trainer des Monats Oktober ausgezeichnet
Die spanische La Liga hat offiziell den besten Cheftrainer des Monats Oktober bekannt gegeben. Diese prestigeträchtige Auszeichnung geht an den erfahrenen Spezialisten, der den Verein Real Madrid leitet, José Mourinhoist der Gewinner.
Der portugiesische Trainer setzte sich in der offiziellen Abstimmung der Liga gegen seine würdigen Konkurrenten durch, darunter den Trainer von Real Sociedad,Real SociedadPellegrino Matarazzo, sowie den Cheftrainer von Atlético Madrid, Diego Simeone, und wurde zum absoluten Sieger des Monats gekürt.
Die hundertprozentige Oktober-Serie von Real
Unter der Leitung von Mourinho gewann der Madrider Spitzenklub im Oktober alle seine Spiele in der La Liga und erreichte eine hundertprozentige Bilanz:
Wichtiger Sieg gegen Villarreal (1:0): Drei Punkte, die durch eine solide Defensive und taktische Disziplin gesichert wurden;
Demontage von Sevilla (4:1): Ein glänzender und produktiver Auftritt der Offensive der „Königlichen“;
Dramatischer Triumph im El Clásico (2:1): Der Sieg gegen den Erzrivalen FC Barcelona in einem kompromisslosen Duell wurde zum wichtigsten Ereignis des Monats.
Chronik der Siege von José Mourinho im Oktober
Gegner
Ergebnis
Resultat
Spielstatus / Bedeutung
Villarreal
1:0
Sieg
Schwieriges Auswärtsspiel und „zu Null“
Sevilla
4:1
Sieg
Vollständige Dominanz der Offensive
Barcelona
2:1
Sieg
Entscheidender Sieg im El Clásico
Meisterschaftsrennen in der La Liga
Dieser hundertprozentige Siegeszug hat die Position von Real im Meisterschaftskampf erheblich gestärkt:
Platz
Verein
Spiele
Punkte
Status
1
Barcelona
12
33
Tabellenführer
2
Real Madrid
12
30
Mourinhos Team folgt mit 3 Punkten Rückstand
3
Atlético Madrid
12
28
Kampf in den Top 3
Nach 12 Spieltagen liegt der Madrider Klub mit 30 Punkten auf dem zweiten Platz, nur 3 Punkte hinter dem katalanischen Spitzenreiter, und sorgt für Hochspannung im Titelrennen der Herbstsaison.
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