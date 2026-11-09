Die spanische La Liga hat offiziell den besten Cheftrainer des Monats Oktober bekannt gegeben. Diese prestigeträchtige Auszeichnung geht an den erfahrenen Spezialisten, der den Verein Real Madrid leitet, José Mourinhoist der Gewinner.

Der portugiesische Trainer setzte sich in der offiziellen Abstimmung der Liga gegen seine würdigen Konkurrenten durch, darunter den Trainer von Real Sociedad,Real SociedadPellegrino Matarazzo, sowie den Cheftrainer von Atlético Madrid, Diego Simeone, und wurde zum absoluten Sieger des Monats gekürt.

Die hundertprozentige Oktober-Serie von Real

Unter der Leitung von Mourinho gewann der Madrider Spitzenklub im Oktober alle seine Spiele in der La Liga und erreichte eine hundertprozentige Bilanz:

Wichtiger Sieg gegen Villarreal (1:0): Drei Punkte, die durch eine solide Defensive und taktische Disziplin gesichert wurden;

Demontage von Sevilla (4:1): Ein glänzender und produktiver Auftritt der Offensive der „Königlichen“;

Dramatischer Triumph im El Clásico (2:1): Der Sieg gegen den Erzrivalen FC Barcelona in einem kompromisslosen Duell wurde zum wichtigsten Ereignis des Monats.

Chronik der Siege von José Mourinho im Oktober

Gegner Ergebnis Resultat Spielstatus / Bedeutung Villarreal 1:0 Sieg Schwieriges Auswärtsspiel und „zu Null“ Sevilla 4:1 Sieg Vollständige Dominanz der Offensive Barcelona 2:1 Sieg Entscheidender Sieg im El Clásico

Meisterschaftsrennen in der La Liga

Dieser hundertprozentige Siegeszug hat die Position von Real im Meisterschaftskampf erheblich gestärkt:

Platz Verein Spiele Punkte Status 1 Barcelona 12 33 Tabellenführer 2 Real Madrid 12 30 Mourinhos Team folgt mit 3 Punkten Rückstand 3 Atlético Madrid 12 28 Kampf in den Top 3

Nach 12 Spieltagen liegt der Madrider Klub mit 30 Punkten auf dem zweiten Platz, nur 3 Punkte hinter dem katalanischen Spitzenreiter, und sorgt für Hochspannung im Titelrennen der Herbstsaison.