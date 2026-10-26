Serie gerissen: Flick erklärt, was Barcelona gegen Real Madrid gefehlt hat

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Serie gerissen: Flick erklärt, was Barcelona gegen Real Madrid gefehlt hat

Nach der Niederlage (1:2) im hart umkämpften Spiel gegen Real Madrid im Rahmen des 10. Spieltags der spanischen La Liga äußerte sich der Cheftrainer des FC Barcelona, Hans-Dieter Flick vor der Presse und sprach offen über die Gründe für das Ergebnis sowie die aktuelle mentale Verfassung der Mannschaft.

Die Katalanen hatten in der laufenden Saison neun Siege in Folge eingefahren, doch dieses Duell markierte ihre erste Niederlage in La Liga. Der Experte räumte ein, dass eine zweite Niederlage in Folge für das Team unbefriedigend sei, und betonte, dass seinen Schülern in der entscheidenden Phase die Frische und die körperliche Kraft gefehlt hätten.

Was passierte beim Stand von 1:1? Die entscheidenden Momente der Partie

Der deutsche Trainer bewertete den Spielverlauf und die taktischen Aspekte wie folgt:

  • Defizite in der ersten Halbzeit: Flick stellte fest, dass die Mannschaft die erste Halbzeit nicht wie geplant und gewünscht gestalten konnte und Schwierigkeiten hatte, sich gegen das Spiel des Gegners ohne Ball zu behaupten;

  • Nachlässigkeit nach dem Ausgleich: In der zweiten Halbzeit, beim Stand von 1:1, versuchte Barcelona den Druck zu erhöhen, doch genau in dieser Phase fehlte es den Spielern an neuer Energie und zusätzlichem Tempo;

  • Hohes Niveau des Gegners: Der Trainer lobte ausdrücklich, dass der Madrider Club ohne Ball sehr klug und diszipliniert agiert habe;

  • Dichter Spielplan und Ermüdungsfaktor: Die letzten Wochen, insbesondere die Zeit nach dem harten Aufeinandertreffen gegen Betis, waren körperlich fordernd und zeigten ihre Wirkung.

„Keine Tragödie, sondern ein Ansporn zum Wachstum“: Flicks Fazit

Trotz der Niederlage betonte der Trainer, dass der Hauptteil der Saison noch vor ihnen liege:

  • Analyse und Schlussfolgerungen: „Eine Niederlage ist ein fester Bestandteil des Sports. Wir müssen die Situation gründlich analysieren, die notwendigen Schlüsse ziehen und stärker zurückkehren“, sagte Flick;

  • Zeit für eine angemessene Antwort: Der Coach der Katalanen erklärte, dass das Team sich ausruhen, bald neue Kraft sammeln und auf diesen unerwarteten Rückschlag angemessen reagieren müsse;

  • Das Ziel bleibt unverändert: Die Niederlage solle nicht als Tragödie gesehen werden, sondern als Lektion, um an Fehlern zu arbeiten und im langen Meisterschaftsrennen noch widerstandsfähiger zu werden.

Ergebnisse des Topspiels am 10. Spieltag

Indikator

FC Barcelona

Real Madrid

Ergebnis

1

2

Spieltag

La Liga, 10. Spieltag

La Liga, 10. Spieltag

Status der Serie

Erste Niederlage nach 9 Siegen

Wichtiger Auswärtssieg

Reaktion des Cheftrainers

„Müdigkeit und Mangel an Frische“

„Teammentalität und taktische Disziplin“

BarcelonaReal MadridLa LigaHans-Dieter FlickFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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