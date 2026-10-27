„Das war ein schwerer Schlag für uns“: Laporta über die schmerzhafte Niederlage im El Clásico

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„Das war ein schwerer Schlag für uns“: Laporta über die schmerzhafte Niederlage im El Clásico

Das Topspiel des Weltfußballs im Rahmen des 10. Spieltags der spanischen La Liga — „El Clásico“ endete mit einem unerwarteten Ergebnis. Der katalanische Klub FC Barcelona empfing seinen Erzrivalen Real Madrid im eigenen Stadion und musste sich mit 1:2 geschlagen geben. Nach der Begegnung äußerte sich der Präsident der „Blaugrana“, Joan Laporta, Marca in einem Interview zu diesem Ergebnis und den weiteren Plänen des Teams.

Obwohl der Klubchef die Niederlage anerkannte, betonte er, dass kein Grund zur Panik bestehe, da der Kader aus jungen und vielversprechenden Spielern bestehe und Barcelona weiterhin Tabellenführer sei.

„Real“ hat die Leistungsträger neutralisiert: Laporta über die Gründe der Niederlage

Joan Laporta bewertete den taktischen Kampf und die Atmosphäre auf dem Platz wie folgt:

  • Ein schwerer Schlag, aber kein Einbruch: „Das war wirklich ein schwerer Schlag für uns. Aber die Mannschaft erholt sich schnell. Wir haben viele junge Talente in unseren Reihen, und Spiele unter solch großem Druck sind eine enorme Schule für sie“;

  • Strenge Bewachung durch den Gegner: „Es war offensichtlich, dass Real taktisch bestens auf dieses Spiel vorbereitet war – sie haben unsere wichtigsten Leistungsträger sehr eng bewacht und unsere Angriffe eingeschränkt“;

  • Analyse der Trainer: „Der Trainerstab hat alle Fehler und Mängel im Spiel gründlich analysiert. Wir haben noch einen sehr langen Weg vor uns und wichtige Begegnungen stehen an.“

Situation in der Tabelle: Das Ziel ist nur die Meisterschaft

Trotz des Punktverlusts im El Clásico hält der katalanische Klub die Tabellenführung in La Liga:

  • 3 Punkte Vorsprung: Nach 10 Spieltagen hat der FC Barcelona 27 Punkte auf dem Konto und liegt damit 3 Punkte vor dem ersten Verfolger Real Madrid (24 Punkte);

  • Unverändertes Ziel: „Trotzdem sind wir immer noch Tabellenführer. Unser Ziel hat sich nicht geändert – wir werden bis zum Ende um die Meisterschaft kämpfen und dieses Ziel erreichen“, schloss Laporta.

La Liga | Details zum 10. Spieltag El Clásico

Statistik

FC Barcelona

Real Madrid

Ergebnis

1

2

Stadion

Olympiastadion Lluís Companys / Camp Nou (Barcelona)

Gast

Aktuelle Punkte

27 Punkte

24 Punkte

Platzierung in der Tabelle

1. Platz (Tabellenführer)

2. Platz

Punktedifferenz

+3 Punkte Vorsprung

-3 Punkte Rückstand

Reaktion der Klubführung

„Ein schwerer Schlag, aber das Ziel bleibt gleich“

Wichtiger Auswärtssieg

BarcelonaReal MadridEl ClásicoLa LigaFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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