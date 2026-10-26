Istanbul-Derby: Başakşehir trifft auswärts auf das Star-Ensemble von Beşiktaş

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Istanbul-Derby: Başakşehir trifft auswärts auf das Star-Ensemble von Beşiktaş

In einem der Spitzenspiele des 9. Spieltags der türkischen Süper Lig treffen zwei prominente Istanbuler Vereine aufeinander: Beşiktaş und Başakşehir Die Begegnung findet im Tupras Stadium statt und steht natürlich im Fokus der usbekischen Fußballfans.

Aufseiten der Gäste steht der Kapitän und führende Stürmer der usbekischen Nationalmannschaft, Eldor Shomurodov von Beginn an in der Startelf. Der technisch versierte Mittelfeldspieler Abbos Fayzullayev hingegen nimmt zunächst auf der Bank Platz.

Tabellensituation und Intensität

Für beide Teams ist dieses Duell im Kampf um die oberen Tabellenplätze von entscheidender Bedeutung:

  • Beşiktaş strebt nach oben: Die Gastgeber, die nach den bisherigen Spieltagen mit 15 Punkten auf dem 6. Platz liegen, peilen einen Sieg an, um den Anschluss an die Tabellenspitze zu festigen.

  • Başakşehir muss reagieren: Für die Gäste, die mit 11 Punkten auf Rang 12 stehen, ist jeder Punkt Gold wert; ein Sieg würde sie in die Top Ten befördern.

  • Der Faktor der usbekischen Legionäre: Shomurodovs Präsenz in der Startelf und seine Führungsrolle im Angriff könnten entscheidend für den Ausgang der Partie sein.

Offizielle Aufstellungen

In den Aufstellungen für das Spiel finden sich zahlreiche bekannte Stars des europäischen Fußballs:

  • Beşiktaş Startelf: Nübel, Murillo, Agbadu, Topçu, Yılmaz, Ndidi, Černý, Olaytan, Özcan, Trossard, Vlahović;

  • Başakşehir Startelf: Şengezer, Karbownik, Bayram, Ba, Kharebashvili, Kemen, Güneş, Olsen, Sarı, Shomurodov, Bozok;

  • Joker von der Bank: Başakşehir hat mit dem technisch versierten Spielmacher Abbos Fayzullayev eine Option in der Hinterhand, um das Tempo in der zweiten Halbzeit zu erhöhen.

Istanbul-Derby: Başakşehir trifft auswärts auf das Star-Ensemble von Beşiktaş

Spiel-Visitenkarte: Beşiktaş — Başakşehir

Kategorie

Information

Wettbewerb

Süper Lig, 9. Spieltag

Datum

26. Oktober 2026

Stadion

Tupras Stadium, Istanbul

Tabellenplatz

Beşiktaş (15 Punkte, 6. Platz) — Başakşehir (11 Punkte, 12. Platz)

Usbekische Spieler

Eldor Shomurodov (Startelf), Abbos Fayzullayev (Bank)

Süper LigEldor ShomurodovAbbos FayzullayevBeşiktaşBaşakşehir
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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