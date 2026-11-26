Der 12. Spieltag der türkischen Süper Lig sorgte mit dramatischen Verschiebungen im Rennen um die Torjägerkanone und spektakulären Treffern für Aufsehen. Nachdem er in der letzten Saison in 34 Spielen 22 Tore erzielt und den „Goldenen Schuh“ der Liga gewonnen hatte, Eldor Shomurodov verteidigt seine Auszeichnung auch in dieser Saison erfolgreich gegen europäische und afrikanische Stars.

Von 0:2 auf 4:2: Supertor und Hattrick von Bertuğ Yıldırım

Im Heimspiel von „Istanbul Başakşehir“ gegen „Çorum“ lag das Team zunächst mit 0:2 zurück. Doch Eldor Shomurodov verkürzte den Rückstand mit einem unerwarteten, kraftvollen und präzisen Distanzschuss per Direktabnahme und ebnete damit den Weg für das beeindruckende Comeback seiner Mannschaft. Danach erzielte Bertuğ Yıldırım einen Hattrick und sicherte den Istanbulern einen 4:2 Sieg.

In einer Fan-Umfrage wurde dieser Treffer von Shomurodov zum schönsten Tor des 12. Spieltags gewählt. Unser Landsmann setzte sich dabei gegen starke Konkurrenten durch:

Milan Škriniar („Fenerbahçe“)

Jean-Luc Dompé („Konyaspor“)

Leandro Trossard („Beşiktaş“)

Shomurodovs Interview mit dem Fernsehsender beIN SPORTS

Der Kapitän der usbekischen Nationalmannschaft äußerte sich gegenüber dem renommierten Sender beIN SPORTS wie folgt:

„Das war eines der schönsten Tore meiner Karriere. Ich habe mich entschieden, den Ball direkt aus der Distanz zu nehmen, ohne ihn zu stoppen. Ich habe sogar gehört, wie viele in diesem Moment riefen, ich solle nicht schießen. Der Gegner hat 70 Minuten lang gut verteidigt, aber nach dem Anschlusstreffer konnten wir unser Spiel aufziehen.“ — sagte Eldor Shomurodov.

Torjägerliste der türkischen Süper Lig (nach dem 12. Spieltag)

Platz Spieler Verein Tore 1 Dušan Vlahović „Beşiktaş“ 11 2 Gift Orban „Amedspor“ 10 3–6 Eldor Shomurodov „Istanbul Başakşehir“ 9 3–6 Victor Osimhen „Galatasaray“ 9 3–6 Mohamed Salah „Trabzonspor“ 9 3–6 Adrian Benedyczak „Kasımpaşa“ 9

Glauben Sie, dass Eldor Shomurodov in diesem harten Wettbewerb gegen Stars wie Vlahović, Salah und Osimhen zum zweiten Mal in Folge den „Goldenen Schuh“ der Süper Lig gewinnen kann?

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