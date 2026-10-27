Başakşehir kassiert zwei Gegentore, nachdem Eldor Shomurodov ausgewechselt wurde

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Başakşehir kassiert zwei Gegentore, nachdem Eldor Shomurodov ausgewechselt wurde

Im zentralen Istanbuler Derby des 9. Spieltags der türkischen Süper Lig Istanbul Başakşehir verlor auswärts gegen den renommierten Beşiktaş mit 0:2. Obwohl in der ersten Halbzeit keine Tore fielen, sicherten sich die Gastgeber durch zwei Treffer in den letzten 15 Minuten der Partie die wertvollen drei Punkte.

Das Spiel war für die usbekischen Fans von besonderem Interesse: der Kapitän unserer Nationalmannschaft Eldor Shomurodov stand in der Startelf, während der talentierte Mittelfeldspieler Abbosbek Fayzullayev die gesamte Zeit auf der Bank blieb.

Der Wendepunkt: Shomurodov geht vom Platz und die Gegentore folgen

Das Schicksal der Begegnung wurde direkt nach den Auswechslungen besiegelt:

  • Eldors 75-minütiger Einsatz: Shomurodov, der in der Startelf stand, setzte die gegnerische Abwehr unter Druck, musste jedoch in der 75. Minute aufgrund von Erschöpfungserscheinungen für Bertuğ Özgür Platz machen;

  • Abwehr bricht ohne Shomurodov zusammen: Ob Zufall oder die Auswirkung seines Fehlens: Genau in dem Moment, als unser Stürmer ausgewechselt wurde, geriet die Defensive der Gäste ins Wanken;

  • 76. Minute — Oh Hyeon-gyu erzielt den Führungstreffer: Nur eine Minute später brachte der eingewechselte Oh Hyeon-gyu Beşiktaş in Führung;

  • 89. Minute — Olaytans Schlusspunkt: Kurz vor Spielende traf Junior Olaytan zum zweiten Mal ins gegnerische Tor und setzte den Schlusspunkt unter das Derby;

  • Fayzullayev erneut nicht im Einsatz: Wie schon in den letzten Spielen wagten es die Trainer von Başakşehir auch diesmal nicht, Abbosbek Fayzullayev einzuwechseln.

Torjägerliste und Tabellensituation

Dieses Spiel beeinflusste die Ambitionen beider Teams im Wettbewerb erheblich:

  • Shomurodov unter den führenden Torschützen: Obwohl unser Stürmer in dieser Runde kein Tor erzielen konnte, hat er bereits 7 Tore auf seinem Konto und kämpft weiterhin um die Spitze der Süper-Lig-Torschützenliste;

  • Beşiktaş klettert auf Platz 4: Die siegreichen Gastgeber erhöhten ihr Punktekonto auf 18 und festigten ihren Platz in den Top 4;

  • Başakşehir in gefährlicher Zone: Das Team von Shomurodov bleibt bei 11 Punkten, rutschte auf den 12. Tabellenplatz ab und kommt nicht aus der unteren Tabellenhälfte heraus;

  • Pläne für den nächsten Spieltag: Am 1. November spielt Beşiktaş auswärts gegen Kasımpaşa, während Başakşehir zu Hause Samsunspor empfängt.

Türkische Süper Lig | Ergebnis des 9. Spieltags

Statistik

Beşiktaş

Istanbul Başakşehir

Ergebnis

2

0

Tore

Oh Hyeon-gyu (76), J. Olaytan (89)

Eldor Shomurodov

75 Minuten gespielt (ausgewechselt)

Abbosbek Fayzullayev

Blieb komplett auf der Bank

Shomurodovs Gesamttore

7 Tore (in der Torschützenliste)

Punkte und Platzierung

18 Punkte (4. Platz)

11 Punkte (12. Platz)

Nächster Gegner

Kasımpaşa (1. November)

Samsunspor

Eldor ShomurodovAbbosbek FayzullayevSüper LigBeşiktaşIstanbul Başakşehir
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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