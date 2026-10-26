Beşiktaş gewinnt das Istanbul-Derby: Shomurodov spielt 75 Minuten

Im Rahmen des 9. Spieltags der türkischen Süper Lig trafen zwei Istanbuler Mannschaften aufeinander: Başakşehir verlor auswärts gegen das namhafte Beşiktaş mit 0:2. In der Begegnung im Tupras Stadium sicherten sich die Gastgeber durch zwei späte Tore in der Schlussphase des zweiten Durchgangs einen wichtigen Sieg.

In dieser Partie stand der Kapitän der usbekischen Nationalmannschaft, Eldor Shomurodov in der Startelf der Gäste und war 75 Minuten lang im Einsatz. Das talentierte Mittelfeldtalent Abbos Fayzullayev hingegen saß zum zweiten Mal in Folge nur auf der Bank und kam nicht zum Einsatz.

Die entscheidenden Schlussminuten

Die Partie war lange Zeit hart umkämpft und ausgeglichen:

Auswechslung von Shomurodov: Eldor Shomurodov agierte aktiv im Sturmzentrum und wurde in der 75. Minute für Yildirim ausgewechselt;

76. Minute — Tor durch Oh Hyon-gyu: Unmittelbar nach der Auswechslung von Shomurodov gelang den Gastgebern der Führungstreffer. Der in der 65. Minute eingewechselte Oh Hyon-gyu traf präzise ins Tor;

89. Minute — Olaytans Schlusspunkt: Kurz vor Spielende erhöhte Olaytan auf 2:0 und bescherte den „Schwarzen Adlern“ einen souveränen Sieg;

Situation um Fayzullayev: Dass der Trainerstab von Başakşehir den usbekischen Spielmacher Abbos Fayzullayev im zweiten Spiel in Folge nicht einsetzte, sorgte bei den Fans für Fragen.

Tabellensituation

Das Ergebnis der Begegnung hatte erhebliche Auswirkungen auf die Positionen der Teams in der Süper Lig:

Beşiktaş klettert auf Platz 4: Nach dem hart erkämpften Sieg erhöhten die Gastgeber ihr Punktekonto auf 18 Zähler, kletterten auf den 4. Tabellenplatz und schlossen zur Spitzengruppe auf;

Başakşehir im unteren Tabellendrittel: Die Gäste bleiben bei 11 Punkten auf dem 12. Platz und konnten sich nicht von der Gefahrenzone absetzen.

Türkische Süper Lig | 9. Spieltag