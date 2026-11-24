An diesem Spieltag Beşiktaş- Stürmer Dušan Vlahović erzielte wie schon am vorangegangenen Spieltag erneut einen Doppelpack. Die beiden Tore des serbischen Stürmers gegen Konyaspor sicherten seinem Team nicht nur den Sieg, sondern brachten ihn mit 11 Toren an die Spitze der Torschützenliste. Der bisherige Führende, Amed- Stürmer Gift Orban ging am 12. Spieltag leer aus und verlor die Tabellenführung.

Nach Abschluss des 12. Spieltags der türkischen Meisterschaft gab es bedeutende Veränderungen in der Torschützenliste und einen Wechsel an der Spitze.

Lesen Sie auch · 27 Oktober Başakşehir kassiert zwei Gegentore, nachdem Eldor Shomurodov ausgewechselt wurde

Torschützenliste nach dem 12. Spieltag

Platz Spieler Verein Tore 1 Dušan Vlahović Beşiktaş 11 2 Gift Orban Amed 10 (unverändert) 3–6 Eldor Shomurodov Başakşehir 9 3–6 Mohamed Salah Trabzonspor 9 3–6 Victor Osimhen Galatasaray 9 3–6 Adrian Benedyczak Kasımpaşa 9

Shomurodovs Tor in der 77. Minute und der Wettbewerb der Stars mit 9 Treffern

Im letzten Spiel des 12. Spieltags, Başakşehir lag zu Hause gegen Çorum mit 0:2 zurück, als in der 77. Minute Eldor Shomurodov ein Supertor erzielte und sein Team zurück ins Spiel brachte. Danach erzielte der Stürmer der Gastgeber, Bertuğ Yıldırım drei weitere Tore und sicherte den Istanbulern einen 4:2- Comeback-Sieg.

Nach diesem Treffer erhöhte Eldor Shomurodov seine Saisonausbeute auf 9 Tore und teilt sich nun den dritten Platz in der Gesamtwertung mit folgenden Spielern:

Mohamed Salah (Trabzonspor): Blieb beim Sieg gegen Eyüpspor ohne Torerfolg und steht weiterhin bei 9 Treffern.

Victor Osimhen (Galatasaray): Da er am 12. Spieltag nicht zum Einsatz kam, blieb seine Toranzahl unverändert (9).

Adrian Benedyczak (Kasımpaşa): Erzielte zwei Tore gegen Alanyaspor, erhöhte sein Konto auf 9 Treffer und schloss zur Spitzengruppe auf.

Glauben Sie, dass Eldor Shomurodov in den kommenden Spieltagen an Dušan Vlahović vorbeiziehen und alleiniger Spitzenreiter der Süper Lig-Torjägerliste werden kann? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!