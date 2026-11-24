Torjägerrennen in der Türkei: Shomurodov erzielt 9. Saisontor und schließt zu Salah und Osimhen auf
Nach Abschluss des 12. Spieltags der türkischen Meisterschaft gab es bedeutende Veränderungen in der Torschützenliste und einen Wechsel an der Spitze.
An diesem Spieltag Beşiktaş- Stürmer Dušan Vlahović erzielte wie schon am vorangegangenen Spieltag erneut einen Doppelpack. Die beiden Tore des serbischen Stürmers gegen Konyaspor sicherten seinem Team nicht nur den Sieg, sondern brachten ihn mit 11 Toren an die Spitze der Torschützenliste. Der bisherige Führende, Amed- Stürmer Gift Orban ging am 12. Spieltag leer aus und verlor die Tabellenführung.
Torschützenliste nach dem 12. Spieltag
Platz
Spieler
Verein
Tore
1
Dušan Vlahović
Beşiktaş
11
2
Gift Orban
Amed
10 (unverändert)
3–6
Başakşehir
9
3–6
Mohamed Salah
Trabzonspor
9
3–6
Victor Osimhen
Galatasaray
9
3–6
Adrian Benedyczak
Kasımpaşa
9
Shomurodovs Tor in der 77. Minute und der Wettbewerb der Stars mit 9 Treffern
Im letzten Spiel des 12. Spieltags, Başakşehir lag zu Hause gegen Çorum mit 0:2 zurück, als in der 77. Minute Eldor Shomurodov ein Supertor erzielte und sein Team zurück ins Spiel brachte. Danach erzielte der Stürmer der Gastgeber, Bertuğ Yıldırım drei weitere Tore und sicherte den Istanbulern einen 4:2- Comeback-Sieg.
Nach diesem Treffer erhöhte Eldor Shomurodov seine Saisonausbeute auf 9 Tore und teilt sich nun den dritten Platz in der Gesamtwertung mit folgenden Spielern:
Mohamed Salah (Trabzonspor): Blieb beim Sieg gegen Eyüpspor ohne Torerfolg und steht weiterhin bei 9 Treffern.
Victor Osimhen (Galatasaray): Da er am 12. Spieltag nicht zum Einsatz kam, blieb seine Toranzahl unverändert (9).
Adrian Benedyczak (Kasımpaşa): Erzielte zwei Tore gegen Alanyaspor, erhöhte sein Konto auf 9 Treffer und schloss zur Spitzengruppe auf.
Glauben Sie, dass Eldor Shomurodov in den kommenden Spieltagen an Dušan Vlahović vorbeiziehen und alleiniger Spitzenreiter der Süper Lig-Torjägerliste werden kann? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!
Mit Abo ohne Werbung
Zamin Premium — 4 900 UZS im Monat
Kommentare0
…