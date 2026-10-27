Nach der Niederlage von Başakşehir: Welche Note gab das internationale Analyseportal für Shomurodov?

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Nach der Niederlage von Başakşehir: Welche Note gab das internationale Analyseportal für Shomurodov?

Im zentralen Istanbuler Derby des 9. Spieltags der türkischen Süper Lig empfing Beşiktaş zu Hause Istanbul Başakşehir und sicherte sich einen souveränen 2:0-Sieg. Dank zweier Tore in der zweiten Halbzeit festigten die Gastgeber ihre Position in der oberen Tabellenhälfte, während Başakşehir leer ausging.

Nach Spielende veröffentlichte das weltweit bekannte Portal für Sportstatistik und -analyse Flashscore die individuellen Leistungsdaten der Spieler. Unter ihnen wurde auch die Leistung des Stürmers der usbekischen Nationalmannschaft, der in der Startelf von Başakşehir stand, Eldor Shomurodov, detailliert bewertet.

Flashscore-Bewertung: 6,2 Punkte für Shomurodov

Der usbekische 31-jährige Stürmer stand in der Startelf und war 75 Minuten lang im Einsatz:

  • Spielzeit: Eldor Shomurodov kämpfte 75 Minuten lang aktiv gegen die gegnerische Abwehr, bevor er für Bertuğ Özgür ausgewechselt wurde.

  • Bewertung: Die Analyseplattform Flashscore bewertete die Leistung unseres Legionärs in diesem Derby mit 6,2 Punkten . Dieser Wert zeigt, dass der Stürmer in dieser Runde nicht die erwartete Effektivität zeigen konnte.

Vollständige Statistik: Schüsse, Pässe und xG-Wert

Das Analyseportal schlüsselte Shomurodovs 75-minütigen Einsatz in Zahlen wie folgt auf:

  • Schüsse und xG: Eldor gab während des Spiels insgesamt 2 Schüsse auf das Tor von Beşiktaş ab. Sein Expected-Goals-Wert (xG) lag bei 0,08.

  • Ballkontakte: Während seiner Zeit auf dem Platz hatte der Stürmer insgesamt 19 Ballkontakte, davon 2 direkt im gegnerischen Strafraum.

  • Passgenauigkeit: Eldor spielte 12 Pässe zu seinen Teamkollegen, von denen 8 ankamen (Passquote 67 Prozent).

  • Zweikämpfe und Dribbling: Shomurodov versuchte während des Spiels einmal, einen gegnerischen Verteidiger zu umdribbeln, doch diese Aktion war erfolglos.

Statistik von Eldor Shomurodov im Spiel gegen Beşiktaş

Kategorie

Erfasste Daten

Spielzeit

75 Minuten (ausgewechselt)

Flashscore-Bewertung

6,2 Punkte

Schüsse insgesamt

2

Expected Goals (xG)

0,08

Anzahl der Ballkontakte

19

Ballkontakte im Strafraum

2

Anzahl der Pässe und Genauigkeit

8/12 (67%)

Erfolgreiche Dribblings

0/1 (0%)

Spielergebnis

Beşiktaş 2:0 Başakşehir

Nach dem Punktverlust in diesem Derby bleibt Başakşehir in der unteren Tabellenhälfte. Für Shomurodov, der in dieser Saison bereits 7 Tore erzielt hat und zu den Torschützen der Süper Lig zählt, wird das nächste Spiel zu einer wichtigen Bewährungsprobe.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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