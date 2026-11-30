Am 13. Spieltag der türkischen Süper Lig besiegte Başakşehir auswärts Eyüpspor mit 5:1. Der Kapitän der usbekischen Nationalmannschaft Eldor Shomurodov stand in der Startelf und spielte 81 Minuten. Sein Treffer in der 73. Minute wurde jedoch wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt.

Başakşehir erzielte bereits in der ersten Halbzeit drei Tore

Die Schützlinge von Nuri Şahin begannen das Spiel sehr aktiv. In der 16. Minute eröffnete Bertuğ Yıldırım den Torreigen. Neun Minuten später erzielte Andreas Skov Olsen das zweite Tor des Teams.

In der 32. Minute erhöhte Onur Bulut auf 3:0. Sieben Minuten vor Ende der ersten Halbzeit erzielte Yusuf Barasi den einzigen Treffer für Eyüpspor und verkürzte den Rückstand.

Die Mannschaften gingen mit einem Spielstand von 1:3 in die Pause.

Shomurodovs Tor wegen Abseits aberkannt

Auch in der zweiten Halbzeit blieb Başakşehir im Angriff aktiv. In der 69. Minute traf Umut Bozok zum 4:1.

In der 73. Minute beförderte auch Eldor Shomurodov den Ball ins Netz. Die Schiedsrichter entschieden jedoch auf Abseits und erkannten das Tor des usbekischen Stürmers nicht an.