Tor von Eldor Shomurodov aberkannt: Başakşehir gewinnt 5:1
Am 13. Spieltag der türkischen Süper Lig besiegte Başakşehir auswärts Eyüpspor mit 5:1. Der Kapitän der usbekischen Nationalmannschaft Eldor Shomurodov stand in der Startelf und spielte 81 Minuten. Sein Treffer in der 73. Minute wurde jedoch wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt.
Başakşehir erzielte bereits in der ersten Halbzeit drei Tore
Die Schützlinge von Nuri Şahin begannen das Spiel sehr aktiv. In der 16. Minute eröffnete Bertuğ Yıldırım den Torreigen. Neun Minuten später erzielte Andreas Skov Olsen das zweite Tor des Teams.
In der 32. Minute erhöhte Onur Bulut auf 3:0. Sieben Minuten vor Ende der ersten Halbzeit erzielte Yusuf Barasi den einzigen Treffer für Eyüpspor und verkürzte den Rückstand.
Die Mannschaften gingen mit einem Spielstand von 1:3 in die Pause.
Shomurodovs Tor wegen Abseits aberkannt
Auch in der zweiten Halbzeit blieb Başakşehir im Angriff aktiv. In der 69. Minute traf Umut Bozok zum 4:1.
In der 73. Minute beförderte auch Eldor Shomurodov den Ball ins Netz. Die Schiedsrichter entschieden jedoch auf Abseits und erkannten das Tor des usbekischen Stürmers nicht an.
In der 81. Minute wurde Shomurodov ausgewechselt. Für ihn kam Davie Selke ins Spiel. In der 84. Minute setzte Edin Višća den Schlusspunkt zum 5:1.
Damit feierte Başakşehir einen deutlichen Sieg und den vierten Erfolg in Folge.
Fayzullayev fehlte verletzungsbedingt
Ein weiterer usbekischer Spieler von Başakşehir, Abbosbek Fayzullayev, konnte sein Team aufgrund einer Verletzung in diesem Spiel nicht unterstützen.
Nach dem Sieg kommt das Team von Nuri Şahin auf 23 Punkte und klettert in der Tabelle der Süper Lig auf den fünften Platz. Eyüpspor bleibt mit 3 Punkten auf dem 18. Rang.
Spieldetails
Süper Lig, 13. Spieltag
Eyüpspor — Başakşehir — 1:5
Tore: Yusuf Barasi, 38 — Bertuğ Yıldırım, 16; Andreas Skov Olsen, 25; Onur Bulut, 32; Umut Bozok, 69; Edin Višća, 84.
Startelf von Başakşehir: Muhammed Şengezer, Michał Karbownik, Onur Bulut, Jerome Opoku, Saba Kharebashvili, Olivier Kemen, Jakub Kałuziński, Andreas Skov Olsen, Bertuğ Yıldırım, Eldor Shomurodov, Brnić.
Eingewechselte Spieler: Ömer Ali Şahiner, Edin Višća, Umut Bozok, Umut Güneş, Davie Selke.
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