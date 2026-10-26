Endgültige Entscheidung zum umstrittenen Tor von Ronaldo: Er bekommt einen weiteren Treffer zugesprochen

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Endgültige Entscheidung zum umstrittenen Tor von Ronaldo: Er bekommt einen weiteren Treffer zugesprochen

Im Rahmen des 11. Spieltags der Saudi Pro League Al-Nassr und Al-Faisaly kam es in der Begegnung (3:1) zu einer strittigen Situation – Cristiano Ronaldos Tor wurde nun endgültig geklärt. Ein ehemaliger Spieler der saudi-arabischen Nationalmannschaft, der heute als bekannter Sportjournalist tätig ist, Khalid Al-Shunaif gab bekannt, dass die Angelegenheit offiziell gelöst wurde.

Obwohl der Treffer während des Spiels zunächst vom führenden Statistikzentrum Opta als Eigentor des gegnerischen Verteidigers gewertet wurde, wurde er nach lokalen und internationalen offiziellen Prüfungen vollständig dem portugiesischen Star zugeschrieben.

Die Kontroverse in der 49. Minute: Videobilder und die Opta-Interpretation

Die strittige Situation ereignete sich zu Beginn der zweiten Halbzeit und sorgte für große Diskussionen:

  • Die Flanke von João Félix: In der 49. Minute brachte Al-Nassr-Mittelfeldspieler João Félix den Ball per Freistoß in den Strafraum;

  • Ronaldos Aktion: Cristiano Ronaldo sprang hoch, versuchte den Ball per Kopf in Richtung Tor zu befördern, und der Ball landete im Netz;

  • Die Eigentor-Entscheidung von Opta: In den Videowiederholungen war es schwer zu erkennen, ob Ronaldo den Ball zu 100 Prozent berührt hatte. Daher kamen die Opta-Analysten zu dem Schluss, dass die Berührung des gegnerischen Verteidigers Andrei Girotto entscheidend war, und werteten das Tor als Eigentor.

Eingreifen des saudi-arabischen Fußballverbandes: „Die Angelegenheit ist vollständig geklärt“

Der saudi-arabische Fußballverband und die Führung der Pro League klärten die Situation umgehend:

  • Sonderbericht des Schiedsrichterausschusses: Der Schiedsrichterausschuss des saudi-arabischen Fußballverbandes erstellte einen offiziellen Bericht, untersuchte die strittige Situation sorgfältig und bestätigte, dass der Torschütze tatsächlich Cristiano Ronaldo war;

  • Dialog mit internationalen Plattformen: Die Führung der Saudi Pro League führte Gespräche mit internationalen Statistikagenturen, insbesondere mit Vertretern von Opta und der FIFA, um die Entscheidung vollständig zu festigen;

  • Endgültiges Urteil: Khalid Al-Shunaif auf Sendung: „Die Angelegenheit ist vollständig geklärt. Das Tor wurde offiziell und rechtmäßig Cristiano Ronaldo zugeschrieben“, erklärte er.

Details zur strittigen Situation

Indikator

Ursprüngliche Interpretation

Endgültige offizielle Entscheidung

Spiel und Ergebnis

Al-Nassr — Al-Faisaly (3:1)

Saudi Pro League, 11. Spieltag

Zeitpunkt des Vorfalls

49. Minute

Beginn der zweiten Halbzeit

Opta-Version

Andrei Girotto (Eigentor)

Entscheidung revidiert

Fazit von Verband und Schiedsrichtern

Geprüfter Fall

Tor von Cristiano Ronaldo

Vorbereiter (Assist)

João Félix (Freistoß)

Anerkannt

Mit dieser offiziellen Entscheidung konnte Cristiano Ronaldo einen weiteren wichtigen Treffer im Rennen um die Torjägerkrone der Meisterschaft verbuchen.

Cristiano RonaldoAl-NassrSaudi Pro LeagueOptaFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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