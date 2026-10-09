Cristiano Ronaldos Mutter äußert sich enttäuscht über die mangelnde Wertschätzung ihres Sohnes in Portugal

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Cristiano Ronaldos Mutter äußert sich enttäuscht über die mangelnde Wertschätzung ihres Sohnes in Portugal

Der Kapitän der portugiesischen Nationalmannschaft Cristiano Ronaldos Mutter Dolores Aveiro hat ihre Unzufriedenheit über die Behandlung ihres Sohnes im Land zum Ausdruck gebracht. Ihrer Meinung nach wurde der Fußballer trotz seiner großen Verdienste für den portugiesischen Fußball nicht angemessen gewürdigt. Dies äußerte sie in einem Interview mit der Zeitschrift „TV7 Dias“.

„Ich bin traurig, das ist natürlich. Es war ein Schock für mich. Mein Sohn hätte die Nationalmannschaft durch die Vordertür verlassen können, aber er ging durch die Hintertür. Ich habe ein wenig geweint. Als wir telefonierten, sagte ich ihm, er solle sich beruhigen. Aber er hat seine Entscheidung getroffen. Dennoch hat er sehr viel für Portugal getan. Er war immer ein Held des Landes, wurde aber nicht gebührend geschätzt“, sagte Aveiro.

Zuvor gab es Berichte, dass Ronaldo das Trainingslager der Nationalmannschaft vorzeitig verlassen habe. Laut dem Fußballer war der Grund dafür, dass Cheftrainer Roberto Martínez sein Versprechen ihm gegenüber zweimal nicht eingehalten hatte. Ronaldo stand im Spiel gegen Wales im Rahmen der Nations League auf dem Platz und erlebte den 1:0-Sieg Portugals. Im Spiel gegen Norwegen, das 2:1 endete, blieb er jedoch auf der Bank.

Nach Angaben des Fußballers war sein Einsatz gegen Norwegen ursprünglich nicht geplant. Später bat ihn der Trainer, sich aufzuwärmen, um in der 30. Minute eingewechselt zu werden. Doch Ronaldo blieb während des gesamten Spiels auf der Bank. Er ist der Meinung, dass der Trainer diese Situation auf der Pressekonferenz nach dem Spiel hätte erklären müssen, was er jedoch nicht tat.

Dennoch Ronaldo hat erklärt, dass er nicht die Absicht hat, die portugiesische Nationalmannschaft zu verlassen. Er sagte sogar, dass er auch dann für die Nationalmannschaft nominiert werden könnte, wenn der portugiesische Fußballverband Disziplinarmaßnahmen gegen ihn ergreifen sollte.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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