Das renommierte Opta Statistik- und Analysezentrum hat nach Abschluss der Spiele des 5. Spieltags der UEFA Champions League die Gewinnchancen der Mannschaften auf den Titel neu berechnet.

Die „Gunners“ mit den besten Chancen auf den ersten Titel

Laut der Prognose des Supercomputers ist der Londoner Verein Arsenal der Hauptfavorit auf den Turniersieg. Die Analysten schätzen die Wahrscheinlichkeit, dass die „Gunners“ zum ersten Mal in ihrer Geschichte den Champions-League-Pokal in die Höhe stemmen, auf 18,6 Prozent. bewertet.

In den Top 3 finden sich der FC Bayern München (16,29 %) sowie der FC Barcelona (12,58 %). Der Pariser Verein PSG der in den letzten zwei Spielzeiten den Titel gewann, liegt mit 12,37 Prozent auf dem 4. Platz. Bemerkenswert ist, dass der italienische Verein Como es in die Top 10 geschafft hat.

Die 10 Mannschaften mit der höchsten Wahrscheinlichkeit auf den Champions-League-Sieg (Opta-Prognose):

Platz Mannschaft Siegwahrscheinlichkeit 1 Arsenal 18,6 % 2 Bayern München 16,29 % 3 Barcelona 12,58 % 4 PSG 12,37 % 5 Real Madrid 10,69 % 6 Manchester City 6,77 % 7 Liverpool 6,31 % 8 Inter Mailand 3,37 % 9 Borussia Dortmund 2,33 % 10 Como 2,23 %

Zur Erinnerung: PSG hat in den letzten zwei Spielzeiten den Titel im prestigeträchtigsten europäischen Vereinswettbewerb gewonnen.

Glauben Sie, dass die Vorhersage des Opta-Supercomputers zutrifft und Arsenal zum ersten Mal in der Geschichte die Champions League gewinnen kann?

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