Der portugiesische Torjäger, der für den amtierenden saudi-arabischen Meister Al-Nassr spielt, Cristiano Ronaldo erwägt ernsthaft, seine Karriere bei dem Verein zu beenden. Laut einem Bericht von Al Nassr Zone, der sich auf 365Scores Arabic beruft, hat der 41-jährige Stürmer die Vereinsführung darüber informiert, dass er den Klub nach Ende der laufenden Saison verlassen könnte.

Die Ankündigung der Fußballlegende, die erst kürzlich ihre 23-jährige Nationalmannschaftskarriere beendet hat, sorgt in der saudi-arabischen Fußball-Elite für große Besorgnis und Diskussionen.

Der Plan von Al-Nassr: Vertragsverlängerung oder ein königlicher Abschied

Der Riese aus Riad möchte seinen Anführer, der zu einem Symbol des Weltsports geworden ist, nicht kampflos ziehen lassen:

Versuche, ihn zum Bleiben zu bewegen: Die Führung von Al-Nassr möchte sich keinesfalls von Ronaldo trennen und führt aktive Verhandlungen, um den portugiesischen Star von einer Verlängerung des bestehenden Vertrags zu überzeugen;

Besonderes Abschiedsspiel: Sollten sich die Parteien nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen können, planen die Vereinsvertreter als Zeichen höchster Wertschätzung eine feierliche Abschiedszeremonie sowie ein spezielles Abschiedsspiel für Ronaldo.

Die Ära seit 2023 und die Sporting-Option

Das Ende der Mission von Cristiano Ronaldo in Asien führt zu verschiedenen Spekulationen über seine nächste Station:

Vier Jahre Herrschaft in Saudi-Arabien: Seit Anfang 2023 hat der legendäre Stürmer die Farben von Al-Nassr würdig vertreten und war der Hauptfaktor für die globale Bekanntheit der Saudi Pro League;

Mögliche Rückkehr nach Europa: Frühere Berichte deuteten mehrfach darauf hin, dass Ronaldo seine Fußballkarriere bei seinem Jugendverein, Sporting Lissabon, beenden könnte.

Sollte sich der 41-jährige Stürmer dazu entschließen, Saudi-Arabien zu verlassen, wäre dies zweifellos eines der heißesten Transferereignisse des Sommers, nicht nur für den Nahen Osten, sondern für den gesamten Weltfußball.