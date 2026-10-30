Spektakulärer Hattrick von Ronaldo: Al-Nassr gewinnt torreiches Spiel mit 8 Treffern

·10·Sport
Spektakulärer Hattrick von Ronaldo: Al-Nassr gewinnt torreiches Spiel mit 8 Treffern

Die Spiele des 12. Spieltags der Saudi Pro League boten den Fans ein wahres Torfestival. In einem der zentralen Duelle empfing der Riad-Klub Al-Nassr den Gegner Al-Kholood und sicherte sich in einer dramatischen Begegnung mit insgesamt 8 Toren einen 5:3-Sieg nach Rückstand.

Der Hauptdarsteller der Partie war der portugiesische Superstar Cristiano Ronaldo der innerhalb von nur 15 Minuten in der zweiten Halbzeit drei Tore erzielte und damit einen weiteren großen Schritt in Richtung eines absoluten Rekords in der Fußballgeschichte machte.

Ronaldos Gala und Felix' Assist-Rekord

Das Duell zwischen Al-Nassr und Al-Kholood war von hoher Intensität geprägt:

  • Spannung in der ersten Halbzeit: Während Domingues in der 16. Minute für die Gäste traf, brachten Angelo (24.) und Sadio Mané (38.) die Hausherren aus Riad in Führung. Doch kurz vor der Pause glich Essomba zum 2:2 aus.

  • Der 15-minütige „Sturm“: In der zweiten Halbzeit trat Cristiano Ronaldo auf den Plan. Der Stürmer erzielte in der 66., 72. und 81. Minute drei Tore in Folge, schnürte einen Hattrick und entschied das Spiel für sich.

  • Joao Felix' Klasse: Der portugiesische Mittelfeldspieler Joao Felix wurde zu einem der Hauptarchitekten des Sieges, indem er seinen Teamkollegen gleich 4 Torvorlagen lieferte.

  • 985 Tore und die 1000er-Marke: Nach diesen drei Treffern stieg die Zahl der offiziellen Tore in Ronaldos Karriere auf 985 an. Bis zur unglaublichen Marke von 1.000 Toren in der Fußballgeschichte fehlen nun nur noch 15 Treffer.

Kantersieg für Al-Qadsiah und neuer Tabellenführer in der Pro League

Ein weiteres Spiel des Spieltags sorgte für eine ernsthafte Veränderung an der Tabellenspitze:

  • 6:0 auf dem Platz von Al-Riyadh: Der auswärts spielende Klub Al-Qadsiah erzielte 6 unbeantwortete Tore gegen die Gastgeber.

  • Hattrick von Reijnders: Aufseiten der Sieger erzielte Reijnders (18., 56., 86.) drei Tore und wurde damit zum zweiten Hattrick-Schützen des Tages. Zudem trugen sich Salim (37.), Mohammed (67.) und Quinones (87.) in die Torschützenliste ein.

  • Die Situation in der Tabelle: Nach diesem hohen Sieg zog Al-Qadsiah aufgrund der besseren Tordifferenz an Al-Nassr vorbei (beide Teams haben 28 Punkte) und übernahm die Tabellenführung der Saudi Pro League.

Das Titelrennen in der saudi-arabischen Meisterschaft ist so intensiv wie nie zuvor, und Ronaldos Weg zu seinem 1.000. Karrieretor bleibt weiterhin im Fokus der Fußballwelt.

Cristiano RonaldoAl-NassrSaudi Pro LeagueAl-QadsiahFußball
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Endgültige Entscheidung zum umstrittenen Tor von Ronaldo: Er bekommt einen weiteren Treffer zugesprochenEndgültige Entscheidung zum umstrittenen Tor von Ronaldo: Er bekommt einen weiteren Treffer zugesprochen26 Oktober 22:07Streit zwischen FIFA und Saudi Pro League beigelegt: Ronaldos umstrittenes Tor offiziell anerkanntStreit zwischen FIFA und Saudi Pro League beigelegt: Ronaldos umstrittenes Tor offiziell anerkanntGestern 22:58Emilian Caras spricht über die taktische Entscheidung, die das Spiel gegen Al-Qadsiah veränderteEmilian Caras spricht über die taktische Entscheidung, die das Spiel gegen Al-Qadsiah veränderte13 Oktober 10:32Sehen Sie sich die Tore des Spiels zwischen Paxtakor und Al Qodisiya anSehen Sie sich die Tore des Spiels zwischen Paxtakor und Al Qodisiya an13 Oktober 00:14Paxtakor spielt Unentschieden gegen Al-Qadsiah in der AFC Champions LeaguePaxtakor spielt Unentschieden gegen Al-Qadsiah in der AFC Champions League12 Oktober 21:06Mit welcher Aufstellung tritt Pakhtakor gegen die saudi-arabischen Stars an?Mit welcher Aufstellung tritt Pakhtakor gegen die saudi-arabischen Stars an?12 Oktober 18:20
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Überraschender Aufstand bei City: Rico Lewis will wegen Husanov den Verein verlassen
Überraschender Aufstand bei City: Rico Lewis will wegen Husanov den Verein verlassen
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
Weg frei für Khusanov? Britische Presse analysiert seine Zukunft in Manchester
Weg frei für Khusanov? Britische Presse analysiert seine Zukunft in Manchester