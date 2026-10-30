Spektakulärer Hattrick von Ronaldo: Al-Nassr gewinnt torreiches Spiel mit 8 Treffern

Die Spiele des 12. Spieltags der Saudi Pro League boten den Fans ein wahres Torfestival. In einem der zentralen Duelle empfing der Riad-Klub Al-Nassr den Gegner Al-Kholood und sicherte sich in einer dramatischen Begegnung mit insgesamt 8 Toren einen 5:3-Sieg nach Rückstand.

Der Hauptdarsteller der Partie war der portugiesische Superstar Cristiano Ronaldo der innerhalb von nur 15 Minuten in der zweiten Halbzeit drei Tore erzielte und damit einen weiteren großen Schritt in Richtung eines absoluten Rekords in der Fußballgeschichte machte.

Ronaldos Gala und Felix' Assist-Rekord

Das Duell zwischen Al-Nassr und Al-Kholood war von hoher Intensität geprägt:

Spannung in der ersten Halbzeit: Während Domingues in der 16. Minute für die Gäste traf, brachten Angelo (24.) und Sadio Mané (38.) die Hausherren aus Riad in Führung. Doch kurz vor der Pause glich Essomba zum 2:2 aus.

Der 15-minütige „Sturm“: In der zweiten Halbzeit trat Cristiano Ronaldo auf den Plan. Der Stürmer erzielte in der 66., 72. und 81. Minute drei Tore in Folge, schnürte einen Hattrick und entschied das Spiel für sich.

Joao Felix' Klasse: Der portugiesische Mittelfeldspieler Joao Felix wurde zu einem der Hauptarchitekten des Sieges, indem er seinen Teamkollegen gleich 4 Torvorlagen lieferte.

985 Tore und die 1000er-Marke: Nach diesen drei Treffern stieg die Zahl der offiziellen Tore in Ronaldos Karriere auf 985 an. Bis zur unglaublichen Marke von 1.000 Toren in der Fußballgeschichte fehlen nun nur noch 15 Treffer.

Kantersieg für Al-Qadsiah und neuer Tabellenführer in der Pro League

Ein weiteres Spiel des Spieltags sorgte für eine ernsthafte Veränderung an der Tabellenspitze:

6:0 auf dem Platz von Al-Riyadh: Der auswärts spielende Klub Al-Qadsiah erzielte 6 unbeantwortete Tore gegen die Gastgeber.

Hattrick von Reijnders: Aufseiten der Sieger erzielte Reijnders (18., 56., 86.) drei Tore und wurde damit zum zweiten Hattrick-Schützen des Tages. Zudem trugen sich Salim (37.), Mohammed (67.) und Quinones (87.) in die Torschützenliste ein.

Die Situation in der Tabelle: Nach diesem hohen Sieg zog Al-Qadsiah aufgrund der besseren Tordifferenz an Al-Nassr vorbei (beide Teams haben 28 Punkte) und übernahm die Tabellenführung der Saudi Pro League.

Das Titelrennen in der saudi-arabischen Meisterschaft ist so intensiv wie nie zuvor, und Ronaldos Weg zu seinem 1.000. Karrieretor bleibt weiterhin im Fokus der Fußballwelt.