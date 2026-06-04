FirstClub-Startup erreicht in neun Monaten eine Bewertung von 255 Millionen Dollar

In einer Zeit, in der Geschwindigkeit der Schlüsselfaktor im Quick-Commerce-Markt bleibt, hat das indische Startup FirstClub Investoren davon überzeugt, dass Erfolg durch Fokus auf Produktqualität erzielt werden kann. Das in Bengaluru ansässige Unternehmen sammelte in einer Series-B-Finanzierungsrunde unter der Leitung von Peak XV Partners und Sofina 55 Millionen Dollar ein. Infolgedessen erreichte die Marktbewertung des Startups 255 Millionen Dollar, mehr als das Doppelte des Wertes vom September letzten Jahres (120 Millionen Dollar). Darüber berichtet Techcrunch.com in einer Meldung.

Die FirstClub-Plattform wurde 2024 vom ehemaligen Flipkart-Manager Ayyappan R. gegründet. Im Gegensatz zu seinen Wettbewerbern setzt sie auf ein kuratiertes Sortiment statt auf eine breite Auswahl. Die Plattform bietet rund 4.000 Artikel an, was einem Drittel des Angebots anderer großer Dienste entspricht. Das Unternehmen testet neue Produkte im Labor und arbeitet mit exklusiven Marken zusammen, um sich nicht nur als schneller Lieferdienst, sondern als vertrauenswürdiger Lebensmittelhändler zu positionieren.

Aktuell hat das jährliche Bruttohandelsvolumen (GMV) des Startups 50 Millionen Dollar erreicht. Kunden bestellen durchschnittlich mehr als viermal pro Monat, wobei der durchschnittliche Bestellwert bei 13 Dollar liegt. Interessanterweise gehören zu den meistverkauften Produkten auf der Plattform nicht traditionelles Gemüse, sondern Premiumprodukte wie Avocados, Datteln und Modi-Äpfel. Dies zeugt von der Entstehung einer Käuferschicht in Indien, die bereit ist, für hochwertige und gesunde Lebensmittel mehr zu bezahlen.

Die neu eingeworbenen Mittel werden für die Expansion des Startups über Bengaluru hinaus und den Aufbau einer starken Präsenz in Großstädten wie Hyderabad verwendet. Zudem plant FirstClub, sein Angebot auf Kategorien wie Haus- und Küchenartikel, Geschenke und andere tägliche Bedarfsgegenstände auszuweiten. Laut GV Ravishankar, Managing Director bei Peak XV, gibt es auf dem Markt große Chancen für spezialisierte Lebensmittelplattformen.