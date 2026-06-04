ESPN veröffentlicht aktualisiertes Ranking der weltbesten Boxer

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ESPN veröffentlicht aktualisiertes Ranking der weltbesten Boxer

Für Fans des professionellen Weltboxsports und Anhänger der harten Kämpfer im Ring wurden neue wichtige Analysedaten präsentiert. Das als eines der angesehensten Sportportale Amerikas geltende ESPN hat sein aktualisiertes offizielles Pound-for-Pound-Ranking (P4P) der besten Boxer der Welt veröffentlicht, unabhängig von der Gewichtsklasse.

Kürzliche große Kämpfe und unerwartete Ergebnisse haben die Positionen der Eliteboxer in der Gesamtliste unweigerlich beeinflusst.

Usyk bleibt Zweiter, Bivol kehrt in die Top 10 zurück

An der Spitze des Rankings tobt ein harter Kampf. Trotz eines überzeugenden Sieges über den Niederländer Rico Verhoeven bleibt die ukrainische Fußball- und Boxlegende und Schwergewichtsstar Oleksandr Usyk auf dem zweiten Platz der Liste.

Eine der größten Veränderungen in dieser Saison betrifft den ehemaligen unumstrittenen Halbschwergewichts-Weltmeister Dmitry Bivol. Er besiegte den talentierten deutschen Boxer Michael Eifert und kehrte in die Top 10 der Welt zurück. Dieses Ergebnis führte dazu, dass der legendäre Saul „Canelo“ Alvarez aus den Top 10 fiel.

Top 10 der professionellen Boxer der Welt

Stand 3. Juni, sieht die Liste der unumstrittenen Führenden im professionellen Weltboxen laut ESPN wie folgt aus:

  1. Naoya Inoue (Bilanz: 33-0, Japan)

  2. Oleksandr Usyk (Bilanz: 25-0, Ukraine)

  3. Jesse Rodriguez (Bilanz: 23-0, USA)

  4. David Benavidez (Bilanz: 32-0, USA)

  5. Shakur Stevenson (Bilanz: 25-0, USA)

  6. Dmitry Bivol (Bilanz: 25-1, Russland)

  7. Devin Haney (Bilanz: 33-0, USA)

  8. Junto Nakatani (Bilanz: 32-1, Japan)

  9. Jaron Ennis (Bilanz: 35-0, USA)

  10. Jai Opetaia (Bilanz: 30-0, Australien)

König des Rings: Die japanische Bantamgewichts-Legende Naoya Inoue verdient Lob dafür, dass sie dank ihrer ungeschlagenen Serie und phänomenalen Leistungen im Ring den ersten Platz als unumstrittener Führer des Weltboxens behauptet.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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