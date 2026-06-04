FC Bayern München führt aktualisiertes UEFA-Klubranking an

Auf Europas Rasenplätzen dauern die intensiven Duelle der Spitzenklubs und die Saisonrückblicke an. Die UEFA, der europäische Fußballverband, hat ihr aktualisiertes offizielles Ranking der stärksten Klubs des Kontinents veröffentlicht. Demnach hat der FC Bayern München alle Konkurrenten hinter sich gelassen und führt die Liste als stärkstes Team vor der kommenden Saison 2026/2027 an.

Den zweiten Platz in der prestigeträchtigen Liste belegt der spanische Gigant Real Madrid, während der französische Meister Paris Saint-Germain die Top drei komplettiert.

Was ist das Geheimnis des konstanten Erfolgs der Münchner?

Dieses Ranking basiert nicht auf den Ergebnissen eines einzigen Jahres, sondern auf der Gesamtleistung der Klubs in europäischen Wettbewerben seit der Saison 2021/2022. Der Aufstieg des FC Bayern an die Spitze ist auf seine bemerkenswerte Konstanz in den Europapokalen zurückzuführen:

Die deutsche Maschine erreichte in jeder der letzten fünf Saisons das Viertelfinale der prestigeträchtigen UEFA Champions League (UCL).

In diesem Zeitraum stand das Team zudem zweimal im Halbfinale. Genau diese hohen und beständigen Ergebnisse brachten dem Münchner Klub viele Punkte ein.

Arsenals Stärke und Aston Villas großer Sprung

Nachdem der FC Arsenal in der Saison 2025/2026 die meisten Punkte auf dem Kontinent gesammelt hatte, belegt der Londoner Klub in der Fünfjahreswertung den 7. Platz.

Sensation der Saison: Den überraschendsten und größten Aufstieg im Ranking schaffte ein weiterer englischer Vertreter: Aston Villa. Das Team aus Birmingham kletterte um 29 Plätze nach oben und liegt nun auf Rang 17 unter Europas Eliteklubs.

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