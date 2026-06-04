Für die Fans von Juventus, einem der ältesten Giganten im italienischen Fußball, gibt es eine große Neuigkeit auf dem Transfermarkt. Giorgio Chiellini, legendärer Verteidiger und aktueller Direktor des Klubs, hat offiziell bestätigt, dass der talentierte serbische Stürmer Dusan Vlahovic das Team bald verlassen wird.

Medienberichten zufolge hat sich der talentierte 26-jährige Stürmer kategorisch geweigert, seinen aktuellen Vertrag zu verlängern, der am 30. Juni dieses Jahres ausläuft.

"Er will ein hohes Gehalt und bleibt nicht in Italien"

Klubdirektor Chiellini äußerte sich zu dieser unerwarteten und für die Fans etwas traurigen Nachricht und erläuterte die Gründe für den Weggang des Spielers:

"Diese Situation ist für mich persönlich sehr bedauerlich. Wir wollten unbedingt, dass Dusan in Turin bleibt und zur glänzenden Zukunft unseres Teams beiträgt, da er zu den Spielern gehört, denen Juventus und sein Schicksal wirklich am Herzen liegen. Allerdings fordert er in einem neuen Vertrag ein deutlich höheres Gehalt. Angesichts der aktuellen finanziellen Bedingungen und der Gehaltsstruktur in der italienischen Meisterschaft wird er seine Karriere höchstwahrscheinlich nicht in der Serie A fortsetzen", sagte Giorgio Chiellini.

Vlahovics Karriere und Statistik bei Juventus

Zur Erinnerung: Der serbische Torjäger schloss sich dem Turiner Giganten während des Winter-Transferfensters 2022 an. Seitdem hat er sich zu einer der wichtigsten Offensivwaffen des Teams entwickelt. Seine Statistiken in der Serie A sehen wie folgt aus:

Wettbewerb Wert Serie-A-Einsätze 19 Spiele Erzielte Tore 7 Tore Vertragsende 30. Juni

Derzeit haben mehrere andere europäische Top-Klubs einen ernsthaften Kampf um die Verpflichtung des talentierten Stürmers begonnen, der bald vertragslos sein wird. Vlahovics neues Team dürfte bald bekannt gegeben werden.

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