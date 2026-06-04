Interstellare Kometen könnten die Hälfte der Masse der Milchstraße ausmachen

Ein internationales Forscherteam hat die Hypothese aufgestellt, dass ein erheblicher Teil der „fehlenden Masse“ der Milchstraße nicht mit Dunkler Materie, sondern mit Objekten zusammenhängen könnte, die sich frei im interstellaren Raum bewegen – Kometen und Asteroiden. Diese auf dem arXiv-Portal veröffentlichte Studie bietet einen alternativen Ansatz zur traditionellen Theorie der Dunklen Materie. Ixbt.com berichtet .

Üblicherweise wird die Existenz Dunkler Materie in der Galaxie aus der Analyse der Rotationsgeschwindigkeiten von Sternen abgeleitet. Beobachtungen zeigen, dass Sterne am Rand der Galaxie schneller rotieren als aufgrund der sichtbaren Masse (Sterne und Gas) erwartet. Diese Diskrepanz wird durch unsichtbare Masse erklärt, die nicht elektromagnetisch wechselwirkt, sich aber gravitativ bemerkbar macht.

Die neue Arbeit untersuchte den Gesamtbeitrag interstellarer Objekte (ISOs). Dazu gehören seltene Besucher aus anderen Sternsystemen wie die zuvor erfassten 1I/ʻOumuamua, 2I/Borisov und 3I/ATLAS. Die Forscher sind der Meinung, dass die Masse jedes einzelnen Objekts zwar gering ist, ihre Gesamtzahl in der Galaxie jedoch unvorstellbar groß sein könnte.

Berechnungen unter Verwendung eines statistischen Modells auf Basis der Poisson-Verteilung zeigten, dass die Gesamtmasse interstellarer Objekte 13 % bis 45 % der „fehlenden Masse“, die der Dunklen Materie zugeschrieben wird, erklären könnte. Dies bedeutet, dass die Rolle solcher Objekte in der Gravitationsdynamik signifikant sein könnte.

Die Autoren weisen jedoch darauf hin, dass diese Berechnungen auf einer sehr kleinen Stichprobe (hauptsächlich das Objekt 3I/ATLAS) basieren. In den kommenden Jahren werden neue Himmelsdurchmusterungsprojekte voraussichtlich weitere interstellare Objekte entdecken. Diese Daten werden helfen zu klären, ob Kometen das Problem der galaktischen Masse wirklich lösen können oder ob ihre Rolle zweitrangig ist.