Der Transfermarkt im europäischen Fußball heizt sich mit bedeutenden neuen Gerüchten weiter auf. Real Madrid könnte bald den talentierten Verteidiger Riccardo Calafiori vom Londoner FC Arsenal und der italienischen Nationalmannschaft verpflichten. Laut dem renommierten spanischen Insider und Journalisten Ramon Alvarez de Mon hat der erfahrene portugiesische Spezialist Jose Mourinho, der einen langfristigen Vertrag bis 2029 mit dem 'Königlichen Klub' unterzeichnet hat, die Klubführung gebeten, die Möglichkeiten dieses Transfers ernsthaft zu prüfen.

Dem 'Special One' gefällt die Vielseitigkeit des Italieners

Jose Mourinho beabsichtigt, die Abwehrreihe des Madrider Superklubs vor der neuen Saison weiter zu stärken und taktisch zu bereichern. Der portugiesische Taktiker ist von der Vielseitigkeit des 24-jährigen italienischen Verteidigers auf dem Platz sehr angetan:

Zentrale Abwehr: Calafiori kann in der zentralen Abwehrreihe eine zuverlässige und ruhige Leistung zeigen.

Linke Verteidigungsseite: Bei Bedarf kann er auch auf der linken Abwehrseite aktiv agieren und besitzt die Fähigkeit, Angriffe zu unterstützen.

Genau diese Aspekte haben Mourinhos Aufmerksamkeit erregt, und er hat die Führung gebeten, den talentierten Spieler nach Madrid zu holen.

Calafioris konstante Statistik in England

In der vergangenen Fußballsaison konnte Riccardo Calafiori für die 'Gunners' in der englischen Premier League (EPL), die als intensivste Meisterschaft der Welt gilt, bereits recht bedeutende und konstante Leistungen zeigen:

Wettbewerbsteilnahme Statistische Kennzahl Gespielte EPL-Spiele 26 Einsätze Erzielte Tore 1 Tor Torvorlagen 2 Assists

Auf dem Weg zu großen Zielen: Wenn dieser große Transfer zustande kommt, hätte Jose Mourinho einen riesigen Schritt getan, um bei Real Madrid die von ihm gewünschte eiserne und vielseitige Abwehrreihe zu formen. Die Londoner werden ihren Star ihrerseits sicher nicht leicht ziehen lassen, was auf einen harten Kampf im Transferfenster hindeutet.

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