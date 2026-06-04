Usbekistans WM-Gegner DR Kongo spielt unentschieden gegen Dänemark

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Usbekistans WM-Gegner DR Kongo spielt unentschieden gegen Dänemark

Die internationalen Testspiele der Nationalmannschaften haben im Vorfeld der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 an Intensität gewonnen. Die Nationalteams nutzen die kurze Pause vor Turnierbeginn effektiv, um ihre Kader und taktischen Formationen zu testen. Eines dieser wichtigen Vorbereitungsspiele fand auf polnischem Boden statt.

Eine inhaltlich starke Leistung des Gegners unserer Landsleute

In der gleichen Gruppe wie die usbekische Nationalmannschaft bei der kommenden WM-Endrunde, DR Kongo trat gegen Dänemark an, einen der renommiertesten und gefährlichsten Vertreter Europas. In diesem intensiven und kompromisslosen Duell in Polen fielen keine Tore, und die Begegnung endete mit einem 0:0 kämpferischen Unentschieden.

Während des Spiels wechselten beide Trainer durch und testeten zahlreiche Spieler. Die Einwechslung des bekannten Verteidigers Aaron Wan-Bissaka für die kongolesische Seite zeigte, dass die Abwehrreihe des Teams deutlich verstärkt wurde.

Die vollständigen Aufstellungen der Mannschaften

Der Trainerstab setzte in diesem Testspiel folgende Spieler ein:

  • DR Kongo: Mpasi-Nzau, Kalulu (Wan-Bissaka, 87), Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Mukau (Pickel, 70), Moutoussamy, E. Kayembe (Sadiqi, 55), Wissa (Mbuku, 87), Masuaku (J. Kayembe, 55), Bakambu (Banza, 70).

  • Dänemark: Jørgensen, Kristensen, Provstgaard (Høgsberg, 81), Kristensen (Andersen, 57), Maehle, Jensen, Højbjerg (Froholdt, 57), Eriksen (Grønbæk, 74), Daramy, Dorgu (Osula, 46), Højlund (Høgh, 74).

Wichtig für die Fans: Zwar handelte es sich nur um ein Freundschaftsspiel, doch die Tatsache, dass DR Kongo – der zukünftige WM-Gegner unserer Nationalmannschaft – eine starke europäische Auswahl wie Dänemark stoppen konnte, zeigt, dass Fabio Cannavaros Schützlinge vor äußerst ernsten und verantwortungsvollen Aufgaben stehen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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