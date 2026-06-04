Xiaomi stellt neuen Duschkopf für nur 12 $ vor

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Xiaomi stellt neuen Duschkopf für nur 12 $ vor

Xiaomi hat auf dem chinesischen Markt einen neuen Duschkopf namens Mijia Supercharged Shower Head eingeführt. Das Gerät ist bereits auf JD.com und in den offiziellen Stores des Unternehmens für 79 Yuan (ca. 12 $) erhältlich. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das Hauptmerkmal des neuen Produkts ist die Technologie zur Erhöhung des Wasserdrucks durch Mikrobohrungen. Das Wasser fließt durch ein dichtes Netz von Düsen, was laut Xiaomi-Vertretern selbst bei niedrigem Wasserdruck einen starken Strahl gewährleistet.

Der Duschkopf verfügt über eine vergrößerte 120-mm-Platte mit 127 Löchern. Das Gerät unterstützt drei verschiedene Wasserstrahlmodi. Der Wechsel zwischen den Modi erfolgt über eine spezielle Taste, die mit einer Hand bedient werden kann.

Zur Erinnerung: Xiaomi hatte zuvor bereits ein komplettes Duschsystem auf dem chinesischen Markt zum Preis von 150 $ eingeführt. Der neue Mijia Supercharged Shower Head zeichnet sich durch seinen günstigen Preis und seine Effizienz aus.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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