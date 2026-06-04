Der Transfermarkt im türkischen und europäischen Fußball erhitzt sich. Der Stürmer von Sporting Lissabon, Luis Suárez, könnte bald Mitglied der Istanbuler Giganten Fenerbahçe werden. Der renommierte und zuverlässige Insider Fabrizio Romano verbreitete die Nachricht über diesen erwarteten Großtransfer über seine Social-Media-Kanäle.

Der talentierte kolumbianische Torjäger zieht mit seinem Können und seiner Produktivität die Aufmerksamkeit vieler Top-Klubs auf sich.

Persönliche Einigung erzielt, aber das letzte Wort liegt beim Management

Der 28-jährige erfahrene kolumbianische Stürmer traf sich mit Vertretern der 'Gelben Kanarienvögel' und einigte sich detailliert auf alle persönlichen Bedingungen des zukünftigen Arbeitsvertrags. Dennoch ist der Schlusspunkt unter diesen Wechsel noch nicht gesetzt. Der erfolgreiche Abschluss des Transfers hängt direkt vom Ausgang der internen Präsidentschaftswahlen beim Istanbuler Klub sowie der endgültigen finanziellen Einigung über die Ablösesumme zwischen den Vereinen ab.

Suárez' phänomenale Statistiken der abgelaufenen Saison

Luis Suárez sorgte im vergangenen Fußballjahr bei Sporting für eine echte Torjäger-Sensation. Seine erzielten Werte würden jeden Spitzenverein beeindrucken:

Wettbewerbsteilnahme Statistische Kennzahl Gesamtzahl der Spiele 53 Spiele Erzielte Tore 38 Tore Torvorlagen (Assists) 9 Assists

Auf dem Weg zu hohen Zielen: Fenerbahçe, das die türkische Süper Lig in der vergangenen Saison als Zweiter beendete, wird in der nächsten Saison an der Qualifikation zur prestigeträchtigen UEFA Champions League teilnehmen. Zweifellos wird die Verpflichtung eines formidablen Torjägers wie Suárez vor einem solch prestigeträchtigen Turnier dem Team bei seinem erfolgreichen Feldzug in europäischen Wettbewerben enorm helfen.

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