Niederlande verlieren vor der WM zu Hause gegen Algerien

Kurz vor der FIFA-Weltmeisterschaft haben die intensiven Länderspiele der Nationalmannschaften ihren Höhepunkt erreicht. Die Teams nutzen die kurze Pause vor WM-Beginn, um ihre Kader in Testspielen zu überprüfen. Eines dieser wichtigen Vorbereitungsspiele auf europäischem Boden endete mit einem überraschenden Ergebnis.

Überraschende Niederlage in Rotterdam

Die Niederlande, einer der europäischen Top-Favoriten für die kommende WM, empfingen zu Hause Algerien, eine starke afrikanische Mannschaft. In einem vollbesetzten Stadion endete die Partie überraschend mit einer knappen Niederlage für den Gastgeber, 0:1 .

Beide Trainer wechselten im Spielverlauf fast komplett durch, um viele Spieler zu testen. Das Spiel wurde erst kurz vor Schluss entschieden, als der algerische Star Hadj Moussa in der 86. Minute den einzigen und entscheidenden Treffer erzielte.

Vollständige Aufstellungen der Mannschaften

Die Trainerstäbe setzten in diesem Testspiel folgende Spieler ein:

Niederlande: Verbruggen (Ruffels, 46.), Wiffer (Geertruida, 69.), Van Hecke (Brobbey, 88.), Van Dijk (Ake, 46.), Van de Ven (Hato, 46.), Gravenberch (Depay, 46.), De Jong (K. Timber, 69.), Reijnders (De Roon, 69.), Summerville (Kluivert, 46.), Gakpo (Weghorst, 81.), Malen (Koopmeiners, 69.).

Algerien: Zidane, Abada (Belgali, 46.), Mandi (Hadj Moussa, 46.), Belaid, Ait-Nouri (Hajam, 46.), Zerrouki (Touga, 46.), Bentaleb, Aouar (Fares, 46.), Mahrez (Maza, 46.), Amoura (Boulbina, 69.), Gouiri (Binbouali, 63.).

Fazit der Trainer: Auch wenn es nur ein Freundschaftsspiel war, bot dieses Ergebnis dem niederländischen Trainerteam eine wichtige Lektion, um Schwächen in Abwehr und Angriff vor der WM zu analysieren. Algerien hingegen zeigte in Europa eine starke Leistung und begeisterte seine Fans.

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