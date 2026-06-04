Israelische Steuerbehörde unzufrieden mit freiwilligen Kryptowährungsmeldungen

Die israelische Steuerbehörde ist besorgt, dass das Verfahren zur freiwilligen Deklaration von Kryptowährungsgewinnen nicht die erwarteten Ergebnisse liefert. Obwohl die Regierung Personen, die ihre Meldungen korrigieren, Straffreiheit gewährt hat, bleibt die Beteiligung der Steuerzahler gering. Darüber berichtet Cointelegraph.com. berichtet .

Laut Globes hatten israelische Beamte im Rahmen der bis August 2025 geltenden Regelung zur „freiwilligen Offenlegung“ mit Steuereinnahmen von bis zu 1 Mrd. USD gerechnet. Bisher machen die Meldungen über Einkünfte aus Kryptokapital jedoch nur einen sehr kleinen Teil der erwarteten Summe aus. Berichten zufolge hat die Steuerbehörde Meldungen über Krypto-Assets in Höhe von insgesamt 50 Mio. USD erhalten, während nicht gemeldete Gelder sich auf Milliarden belaufen könnten.

Laut dem Steuerexperten Iftach Simhony ist das Fehlen von Anonymität im Verfahren das Haupthindernis. Wenn das Risiko für Steuerzahler hoch ist und das Verfahren in der Anfangsphase keine Klarheit oder Anonymität garantiert, sinkt der Anreiz zur freiwilligen Offenlegung. Bisher haben nur 58 Personen versucht, ihre Steuererklärungen im Rahmen dieses Verfahrens zu korrigieren.

Laut dem Finanzstabilitätsbericht der Bank von Israel für das erste Halbjahr 2024 halten Bürger Krypto-Assets im Wert von ca. 1 Mrd. USD. Gleichzeitig erwägen Mitglieder des US-Kongresses den PARITY Act, der kleine Krypto-Transaktionen von der Meldepflicht beim IRS befreien würde.