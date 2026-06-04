Lovable und Google Cloud unterzeichnen Vereinbarung zur Erweiterung der Partnerschaft

Das in Stockholm ansässige, schnell wachsende Startup Lovable hat eine mehrjährige strategische Partnerschaftsvereinbarung mit Google Cloud unterzeichnet. Im Rahmen dieser Vereinbarung plant Lovable, seine Cloud-Infrastruktur und KI-Fähigkeiten zu verfünffachen. Obwohl finanzielle Details des Vertrags nicht offengelegt wurden, betonen Insider, dass dies einen enormen Sprung für Lovable im Google-Ökosystem darstellt. Techcrunch.com berichtet darüber. berichtet .

Gemäß der neuen Vereinbarung erhält Lovable erweiterten Zugriff auf die Claude-Modelle von Anthropic und die proprietären Gemini-Modelle von Google. Der Zugang zum Claude-Modell ist insbesondere für die Automatisierung von Programmieraufgaben von großer Bedeutung. Google hatte zuvor erheblich in Anthropic investiert, und diese Zusammenarbeit dürfte für beide Seiten vorteilhaft sein.

Lovable gilt derzeit als eines der am schnellsten wachsenden Startups in Europa. Im Februar überstieg der Jahresumsatz des Unternehmens 400 Millionen Dollar, wobei mit nur 146 Mitarbeitern innerhalb eines Monats zusätzliche 100 Millionen Dollar erwirtschaftet wurden. Berichten zufolge nutzen mehr als die Hälfte der Fortune-500-Unternehmen Produkte von Lovable.

Zusätzlich wird Lovable seine neuen Agenten über die Unternehmensplattform von Google Cloud, die Gemini Enterprise Agent Gallery, einführen. Zur Gewährleistung der Sicherheit integriert sich das Unternehmen mit Wiz, einer von Google für 32 Milliarden Dollar erworbenen Plattform. Dies ermöglicht die Echtzeit-Erkennung und -Behebung von Fehlern in Code, der von Entwicklern und KI-Agenten geschrieben wurde.

Für Google ist dieser Deal von strategischer Bedeutung, da das Unternehmen in diesem Jahr 180 bis 190 Milliarden Dollar für Investitionsausgaben plant. Das Wachstum großer Kunden wie Lovable und Anthropic trägt dazu bei, die Einnahmen von Google Cloud zu steigern und massive Technologieinvestitionen zu amortisieren.