Oura Ring 5 Test: Dünner, leichter und perfekter

Als ich den Oura Ring 5 auspackte, war ich sofort von seiner geringen Größe überrascht. Als jemand, der das Oura Ring 4 Ceramic-Modell verwendet hat, fällt sofort auf, dass der neue Ring 5 deutlich kompakter und leichter ist. Oura bezeichnet dieses Gerät als den kleinsten Smart-Ring der Welt, und er ist 40 Prozent kleiner als sein Vorgänger. Die Breite des Rings wurde von 7,90 mm auf 6,09 mm und die Dicke von 2,88 mm auf 2,28 mm reduziert. Laut Techcrunch.com berichtet .

Die Gewichtsveränderungen sind ebenfalls erfreulich: Der Ring 5 wiegt je nach Größe zwischen 2 Gramm und 2,69 Gramm, während der Ring 4 zwischen 3,3 Gramm und 5,2 Gramm wog. Diese Änderungen erhöhen nicht nur den Komfort, sondern lassen das Gerät auch optisch eher wie normalen Schmuck erscheinen. Er sieht am Finger nicht mehr wie ein „Smart-Gadget“ aus, sondern fügt sich nahtlos in andere Ringe ein. Dies ist genau das, was sich Nutzer gewünscht haben, die sich über die Größe von Smart-Rings beschwert haben.

Oura hat dieses Update aufgrund der Nachfrage der Nutzer und des Drucks durch abonnementfreie Konkurrenten wie RingConn und Ultrahuman durchgeführt. Der Ring 5 ist am Finger kaum spürbar, was ihn nachts zum komfortablen Tracking von Schlaf- und Gesundheitsdaten macht. Für diejenigen, die nicht daran gewöhnt sind, mit einer Smartwatch zu schlafen, ist dies die ideale Lösung. Die Kompaktheit des Geräts hat seine Funktionalität nicht beeinträchtigt.

Auch die Akkulaufzeit hat sich verbessert: Der Ring 5 hält mit einer Ladung 6 bis 9 Tage durch (im Vergleich zu 5–8 Tagen beim Vorgängermodell). Nach fünf Tagen kontinuierlicher Nutzung hatte ich noch 25 Prozent Akkukapazität übrig. Erwähnenswert ist, dass das neue Modell derzeit in den Größen 6 bis 13 erhältlich ist. Das Unternehmen gab an, sich aufgrund von Produktionsschwierigkeiten auf die beliebtesten Größen konzentriert zu haben.