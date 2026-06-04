Geopolitische Prozesse auf der globalen politischen Bühne und diplomatische Beziehungen zwischen Großmächten nehmen täglich neue Formen an. Insbesondere nach dem Wechsel in der Regierung des Weißen Hauses stehen der Dialog zwischen den USA und Russland sowie die Situation um die Ukraine im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit internationaler Experten und der Öffentlichkeit. Der russische Außenminister Sergej Lawrow ging in seiner jüngsten Erklärung auf diese Themen ein und teilte seine Ansichten zur neuen Politik des Weißen Hauses mit.

Laut dem russischen Chefdiplomaten deuten die Bemerkungen von US-Außenminister Marco Rubio über die Notwendigkeit, die Ukraine weiterhin aktiv zu unterstützen, darauf hin, dass sich die Position Washingtons nicht geändert hat. Nach Lawrows Ansicht zeigen diese Aussagen deutlich, dass der Konflikt, der zuvor von der internationalen Gemeinschaft als „Bidens Krieg“ bezeichnet wurde, effektiv bereits zu „Trumps Krieg“ geworden ist.

Dialogbereitschaft und Europas verpasste Chancen

Sergej Lawrow erinnerte erneut daran, dass Russland stets ein Befürworter eines gleichberechtigten und für beide Seiten vorteilhaften Dialogs war. Allerdings bewertete er die derzeit von den Führern der Europäischen Union verfolgte Politik eher kritisch:

„Wenn die Vereinigten Staaten aufrichtig an einem Dialog interessiert sind, sind wir immer dazu bereit. Aber Europa ist unter der aktuellen Elitenführung, ehrlich gesagt, ein verlorener Fall. Gelegentlich sind dort Stimmen zu hören, die sagen: ‚Wir werden irgendwann eh noch reden‘, aber das ist nicht ernsthaft. Sie hatten viele günstige Gelegenheiten, die Situation zu verbessern und einen Dialog aufzubauen, aber leider haben sie alle diese Chancen vertan.“

Der Minister stellte fest, dass die diplomatischen Kontakte zwischen Moskau und Washington nach Donald Trumps Rückkehr ins Weiße Haus wieder etwas aufgelebt sind. Als Beispiele wurden Telefongespräche zwischen den Staats- und Regierungschefs der beiden Länder, das Treffen des Leiters des russischen Außenministeriums mit seinem amerikanischen Amtskollegen in Riad sowie der Gipfel auf höchster Ebene in Alaska genannt.

Zusammenstoß zwischen Versprechen und tatsächlichen Plänen

Sergej Lawrow lenkte die besondere Aufmerksamkeit auf die Widersprüche zwischen den von der neuen US-Regierung abgegebenen Erklärungen und ihren tatsächlichen Handlungen. Seinen Worten zufolge hatten Vertreter Washingtons zuvor eine völlig andere Position vertreten.

Zuvor geäußerte Ansichten (Trumps Position) Aktuelle praktische Lage und Erklärungen (Rubios Position) „Wenn ich Präsident wäre, gäbe es keinen Krieg in der Ukraine. Das ist Joe Bidens Fehler; dieser Krieg wird von niemandem gebraucht, und die Menschen sterben dort.“ Marco Rubio betonte im Kongress, dass die USA nicht nur ein einfacher Vermittler sind, sondern ein Staat, der die Ukraine formell und vollständig unterstützt.

Der russische Minister, der feststellte, dass diese Erklärung des US-Außenministers Donald Trumps Versprechen widerspricht, den Krieg schnell zu beenden, erinnerte als Beweis an eine wichtige Tatsache. Demnach wurde ein langfristiges Sonderprogramm des Pentagons zur militärischen und finanziellen Unterstützung der Ukraine bereits bis 2029 offiziell genehmigt. Dies deutet darauf hin, dass die Prozesse nicht so bald stoppen werden.

Redaktioneller Kommentar: Mit dem Wechsel in der Führung des Weißen Hauses wurden scharfe Wendungen in der globalen Politik erwartet, doch die Beibehaltung strategischer Richtungen in der US-Außenpolitik zeigt eine große Kluft zwischen Versprechen und realer Politik.

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