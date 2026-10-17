Sensation in Indonesien: Die „Braut“ entpuppt sich als Mann

Ein ungewöhnlicher Vorfall in Indonesien hat für großes Aufsehen gesorgt und in den sozialen Medien hitzige Diskussionen ausgelöst. Berichten zufolge war ein 26-jähriger Mann fast ein Jahr lang mit einer Person liiert, die er im Internet kennengelernt hatte und die sich ihm als Adinda vorstellte.

Die virtuelle Bekanntschaft entwickelte sich mit der Zeit zu einer ernsthaften Beziehung. Der Mann, der an die Aufrichtigkeit der Bindung glaubte, entschied sich schließlich dazu, die Person zu heiraten. Doch nach der Hochzeit begannen bestimmte Umstände, Zweifel in ihm zu wecken. Dieser Vorfall hat die Debatte über Online-Dating, gegenseitiges Vertrauen und die Identitätsprüfung in Beziehungen neu entfacht. Berichten zufolge wurde der Fall bereits an die Strafverfolgungsbehörden übergeben.

Weitere Details zu den Hintergründen des Vorfalls und eine offizielle Stellungnahme der Behörden stehen derzeit noch aus.

Es wurde bekannt, dass die Ehefrau fast 12 Tage lang jede körperliche Nähe vermied. Zudem weigerte sie sich, den Ehemann mit ihren eigenen Verwandten bekannt zu machen. Diese Verhaltensweisen veranlassten den Mann dazu, der Sache auf den Grund zu gehen.

Nach anschließenden Ermittlungen stellte sich Berichten zufolge heraus, dass die Person, die er geheiratet hatte, in Wahrheit ein Mann ist.