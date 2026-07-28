Braut sagt Hochzeit ab und heiratet noch am selben Tag einen anderen Mann

In Indien kam es nur wenige Minuten vor Beginn der Hochzeitsfeier zu einem unerwarteten Vorfall. Die Braut beschloss, die Ehe zu annullieren, nachdem einige Gäste der Seite des Bräutigams betrunken zur Hochzeit erschienen waren und sich gegenüber den Frauen ungebührlich verhalten hatten.

Berichten lokaler Medien zufolge bewerteten die Braut und ihre Familienangehörigen dieses Verhalten als Respektlosigkeit und als ernstes Problem seitens der Bräutigamspartei. Aus diesem Grund wurde die Hochzeitszeremonie sofort abgebrochen.

Das Interessantesten dabei ist, dass es den Verwandten der Braut gelang, noch am selben Tag einen anderen Bräutigam für sie zu finden. Am Abend fand im selben Hochzeitssaal eine neue Trauung statt und die Braut heiratete einen anderen jungen Mann.

Darüber hinaus reichte die Seite der Braut bei den Strafverfolgungsbehörden eine offizielle Beschwerde gegen die Familie des ersten Bräutigams ein. Dieser Vorfall wurde in den sozialen Medien intensiv diskutiert, und viele Nutzer unterstützen die Braut dafür, dass sie ihre Ehre und Würde verteidigt hat.