Bei einer Musikveranstaltung in Indonesien endete ein ungewöhnlicher Auftritt beinahe in einer Tragödie. Ein Künstler, der mit einem riesigen Python um die Schultern auf die Bühne trat, geriet während der Show in den festen Griff der Schlange.

Auf den Videos des Vorfalls ist zu sehen, wie sich der Python um den Hals und die Taille des Künstlers wickelt und immer fester zudrückt. Infolgedessen verlor der Performer das Gleichgewicht und stürzte rückwärts auf das Schlagzeug. Während er versuchte, sich aus dem Griff der Schlange zu befreien, eilten Musiker und Veranstalter zu Hilfe, um das Tier von seinem Körper zu lösen.

Glücklicherweise endete der Vorfall ohne ernsthafte Verletzungen. Nachdem sich der Künstler erholt hatte, setzte er das Konzert fort.

Der Vorfall löste jedoch in den sozialen Medien Diskussionen über Sicherheitsfragen aus. Viele Nutzer stellten in Frage, wie sicher es ist, bei solchen Shows wilde Tiere einzusetzen.

Im Zuge der Diskussionen wurde auch an die Tragödie der Sängerin Irma Bule erinnert, die sich 2016 in Indonesien auf der Bühne ereignete. Sie starb, nachdem sie während ihres Auftritts von einer Königskobra gebissen wurde. Aus diesem Grund fordern einige ein Verbot der Verwendung von giftigen oder gefährlichen Wildtieren bei Unterhaltungsveranstaltungen.