52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht

In der türkischen Stadt Van sorgte die Hochzeit eines in den sozialen Medien bekannten Modedesigners und Unternehmers, Çağlı Öz, und eines Bloggers, der unter dem Spitznamen „Vanlı Kara Haydar“ bekannt ist, Mehmet Fatih Tançalan,wegen der enormen Mengen an Gold und Bargeld für Aufsehen.

Die wertvollen Geschenke und Bargeldbeträge, die dem Brautpaar überreicht wurden, werden nun von den türkischen Behörden untersucht. Berichten zufolge erhielt die Braut 52 Kilogramm Gold, während der Bräutigam 44 Millionen Türkische Lira erhielt. Dies berichtete „Haberler“.

Die Hochzeit fand Berichten zufolge am 6. September im Bezirk Tuşba in Van statt. Während der Zeremonie wurden die Arme der Braut mit einer Vielzahl von Goldarmbändern behängt. Als ihre Arme voll waren, wurden die restlichen Armbänder auf eine dicke Kette gefädelt und um den Hals der Braut gelegt.

Das zur Schau gestellte Gold, der Schmuck sowie die Fremdwährungen und Lira erregten die Aufmerksamkeit der Behörden. Insbesondere wird geprüft, ob das Gold und das Geld mit dem offiziellen Einkommen des Paares in Einklang stehen oder nicht.

Darüber hinaus wurde auch die Herkunft des Goldes in die Ermittlungen einbezogen. Mit diesem Fall befasst sich die türkische Finanzkriminalitätsbehörde — MASAK. Die Untersuchung dauert an.

Bräutigam in anderem Fall verhaftet

Neben der Untersuchung zur Hochzeit wurde der Name von Mehmet Fatih Tançalan auch im Zusammenhang mit einem anderen Strafverfahren genannt.

Ihm werden Beleidigung des Staates und staatlicher Institutionensowie Geldwäsche vorgeworfen. Auf gerichtliche Anordnung wurde Tançalan verhaftet.

Der Blogger wies die Vorwürfe zurück. Er betonte, dass ein Großteil der Kosten für die Hochzeit und Verlobung durch Werbe- und Sponsoringverträge gedeckt wurde.

Zudem erklärte Tançalan, dass ein Teil des zur Schau gestellten Goldes nicht sein persönliches Eigentum sei. Er sagte, dass einige Stücke vorübergehend von Juwelieren geliehenwurden.

Derzeit prüfen die türkischen Behörden die Herkunft der 52 Kilogramm Gold, der 44 Millionen Lira und anderer Wertsachen sowie deren Übereinstimmung mit dem Einkommen des Paares. MASAK führt diesbezüglich entsprechende Untersuchungen durch.