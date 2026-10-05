Gesuchter Mann in der Türkei lebte acht Jahre lang als Frau getarnt

Die türkischen Strafverfolgungsbehörden haben einen Häftling festgenommen, der acht Jahre lang auf der Flucht war. Nach seiner Flucht aus dem Gefängnis veränderte er sein Aussehen drastisch, nahm eine weibliche Identität an und nutzte die Ausweispapiere seiner Schwester.

Medienberichten zufolge begann der Fall im Jahr 2018. Damals wurde Tugrul Başar wegen Diebstahls und Amtsanmaßung in drei Fällen zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt. Er floh jedoch, bevor er seine Strafe antreten konnte.

Während seiner Jahre im Untergrund veränderte Başar sein Äußeres so stark, dass es für die Ermittler schwierig wurde, ihn anhand der alten Fotos in den Polizeiakten zu identifizieren.

Nachdem herkömmliche Fahndungsmethoden, die auf sein früheres Aussehen abzielten, mehrfach erfolglos blieben, änderten die Behörden ihre Strategie. Die Ermittler konzentrierten sich weniger auf sein äußeres Erscheinungsbild als vielmehr auf seinen Lebensstil, seine Bewegungen, Gewohnheiten und andere persönliche Daten.

Es stellte sich heraus, dass Başar sich nicht nur äußerlich verändert hatte. Während er sich versteckte, nahm er eine weibliche Erscheinung an und nutzte den offiziellen Ausweis seiner Schwester, um sich in Istanbul zu bewegen.

Es wird berichtet, dass er dieses Dokument sogar an Polizeikontrollpunkten als sein eigenes vorzeigte. Auf diese Weise versuchte er, seine wahre Identität zu verbergen und der Aufmerksamkeit der Behörden zu entgehen.

Sein ausgeklügelter Plan flog jedoch auf, als unerwartete Einkäufe mit den Bankkarten seiner Schwester getätigt wurden. Die Ermittler stellten fest, dass sich die Schwester zu diesem Zeitpunkt im Ausland befand. Daher erregten die Transaktionen mit ihren Karten Verdacht und führten zu weiteren Untersuchungen.

Die Überwachungsmaßnahmen der Polizei führten schließlich zu einer Adresse im Istanbuler Stadtteil Kadıköy. Die Beamten führten dort eine Razzia durch und identifizierten Başar, der seit acht Jahren gesucht wurde.

Diesmal halfen ihm weder die optische Veränderung noch die Nutzung fremder Dokumente, seine wahre Identität zu verbergen. Die Polizei nahm seine Fingerabdrücke und glich diese mit der Datenbank ab.

Das Ergebnis der Untersuchung bestätigte, dass es sich bei der festgenommenen Person tatsächlich um Tugrul Başar handelte, der seit 2018 gesucht wurde.

Damit setzte der Fingerabdruckabgleich den Schlusspunkt unter eine achtjährige Suche. Der Fall gilt als ungewöhnlich, da der Flüchtige über einen langen Zeitraum durch die Änderung seines Aussehens und die Verwendung fremder Identitätspapiere unentdeckt blieb.