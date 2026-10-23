96-jährige TikTok-Oma: 15 Millionen Follower und ein Konflikt im Pflegeheim

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96-jährige TikTok-Oma: 15 Millionen Follower und ein Konflikt im Pflegeheim

Die Vorstellung, dass Ruhm und ein hohes Einkommen in sozialen Netzwerken nur jungen Menschen vorbehalten sind, ändert sich grundlegend. Eine Bewohnerin des US-Bundesstaates Connecticut, die 96-jährige Lillian Droniak, ist auf TikTok zu einem echten Internet-Star geworden und hat über 15 Millionen Follower gesammelt.

Laut BBC bringt die virtuelle Tätigkeit der betagten Bloggerin ihr monatlich mehr als 10.000 US-Dollar ein. Dieses Einkommen reicht aus, um ihre Pflegeheimkosten selbst zu decken und ihre persönlichen Bedürfnisse bequem zu finanzieren.

Laute Partys im Pflegeheim und die Drohung mit dem Rauswurf

Lillian Droniaks Inhalte zeichnen sich durch ihre Aufrichtigkeit, ihren leichten Humor und ihre grenzenlose Lebensfreude aus:

  • Themen der Inhalte: Die 96-jährige Bloggerin teilt auf ihrer Seite ihren Alltag, unterhaltsame Partys mit Freundinnen, Dating-Tipps und wertvolle Ratschläge für junge Menschen;

  • Konflikt mit der Verwaltung: Kürzlich drohte die Heimleitung ihr mit dem Rauswurf, weil sie in ihrem Zimmer laute Partys mit Freunden veranstaltete;

  • „Niemand kann mir den Spaß verbieten“: Die Rentnerin weigerte sich, dem Druck der Verwaltung nachzugeben. Schließlich einigten sich beide Seiten: Partys sind erlaubt, aber der Konsum von Alkohol im Zimmer ist streng verboten.

„Ich hätte nicht erwartet, dass der Ruhm nach 90 kommt“

Als die betagte Internet-Größe über ihren Erfolg und ihre Zukunftspläne sprach, äußerte sie sich wie folgt:

  • Traumhafter Ruhm: „Ich wusste immer, dass ich das Zeug dazu habe, berühmt zu werden. Ich hätte mir nur nie träumen lassen, dass es nach meinem 90. Geburtstag passiert“, sagt Droniak;

  • Werbeverträge: Derzeit unterzeichnet sie große Werbeverträge mit internationalen Marken, insbesondere mit bekannten Kosmetikunternehmen, und erhält hohe Honorare;

  • Investition in die Zukunft: Einen Teil ihres Einkommens legt sie in einem speziellen Fonds für die Hochschulausbildung ihres Urenkels an;

  • Kreativer Prozess: Beim Filmen und Schneiden der Videos hilft ihr gelegentlich ihr Enkel, doch alle kreativen Ideen und Drehbücher stammen von der 96-jährigen Oma persönlich.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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