96-jährige TikTok-Oma: 15 Millionen Follower und ein Konflikt im Pflegeheim

Die Vorstellung, dass Ruhm und ein hohes Einkommen in sozialen Netzwerken nur jungen Menschen vorbehalten sind, ändert sich grundlegend. Eine Bewohnerin des US-Bundesstaates Connecticut, die 96-jährige Lillian Droniak, ist auf TikTok zu einem echten Internet-Star geworden und hat über 15 Millionen Follower gesammelt.

Laut BBC bringt die virtuelle Tätigkeit der betagten Bloggerin ihr monatlich mehr als 10.000 US-Dollar ein. Dieses Einkommen reicht aus, um ihre Pflegeheimkosten selbst zu decken und ihre persönlichen Bedürfnisse bequem zu finanzieren.

Laute Partys im Pflegeheim und die Drohung mit dem Rauswurf

Lillian Droniaks Inhalte zeichnen sich durch ihre Aufrichtigkeit, ihren leichten Humor und ihre grenzenlose Lebensfreude aus:

Themen der Inhalte: Die 96-jährige Bloggerin teilt auf ihrer Seite ihren Alltag, unterhaltsame Partys mit Freundinnen, Dating-Tipps und wertvolle Ratschläge für junge Menschen;

Konflikt mit der Verwaltung: Kürzlich drohte die Heimleitung ihr mit dem Rauswurf, weil sie in ihrem Zimmer laute Partys mit Freunden veranstaltete;

„Niemand kann mir den Spaß verbieten“: Die Rentnerin weigerte sich, dem Druck der Verwaltung nachzugeben. Schließlich einigten sich beide Seiten: Partys sind erlaubt, aber der Konsum von Alkohol im Zimmer ist streng verboten.

„Ich hätte nicht erwartet, dass der Ruhm nach 90 kommt“

Als die betagte Internet-Größe über ihren Erfolg und ihre Zukunftspläne sprach, äußerte sie sich wie folgt: