Bloggerin im Altersheim feiert Partys und wird Internet-Heldin

·44·Welt
Bloggerin im Altersheim feiert Partys und wird Internet-Heldin

Die 96-jährige Bloggerin Lillian Droznyak wurde im Internet berühmt durch die Partys, die sie in einem Altersheim in den USA organisiert. Doch ihre lärmenden Feiern missfielen der Leitung der Einrichtung.

Die Frau trifft sich häufig mit Freunden und verbringt Zeit bei lauter Musik. Es wird berichtet, dass es bei den Feiern auch alkoholische Getränke gibt. Lillian filmt diese Ereignisse und teilt sie mit ihren Fans in den sozialen Netzwerken.

Die Verwaltung des Altersheims hat ihr eine letzte Warnung ausgesprochen, die Ordnung nicht weiter zu stören. Sollten solche Vorfälle anhalten, könnte es sein, dass der Frau der Verbleib in der Einrichtung untersagt wird.

Lillian hingegen zerriss das Schreiben. Sie erklärte, dass trotz ihres Alters nicht andere über ihr Leben entscheiden würden und sie so leben werde, wie sie es wolle.

Dieser Vorfall löste hitzige Diskussionen unter den Netznutzern aus. Während einige ihr Handeln unterstützten, schrieben andere, dass auch die allgemeine Ordnung im Altersheim berücksichtigt werden müsse.

Lillian DroznyakUSA
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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