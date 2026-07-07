96-jährige Großmutter wird für ihre lauten Partys berühmt

In den USA erhielt die 96-jährige Lillian Droniak eine offizielle Verwarnung von der Verwaltung ihres Pflegeheims aufgrund der regelmäßigen nächtlichen Partys, die sie dort veranstaltete. Dies berichtete das Magazin The People .

Berichten zufolge schickte die Heimleitung der Frau einen offiziellen Brief, nachdem es mehrere Beschwerden von Nachbarn gegeben hatte. Die Verwaltung betonte, dass regelmäßige laute Feiern und das Ausschenken von Alkohol an andere Bewohner gegen die Hausordnung und Sicherheitsvorschriften verstoßen.

Lillian Droniak zeigte sich unzufrieden mit dieser Entscheidung und erklärte, dass sie monatlich 12.000 Dollar für ihren Aufenthalt im Pflegeheim zahle.

„Ich kann tun, was ich will. Heute Abend kommen meine Freundinnen wieder vorbei – wir werden trinken und tratschen. Ich liebe Partys und man kann mich nicht aufhalten“, sagte sie.

Kurz darauf teilte Droniaks Vertreter mit, dass die Situation positiv gelöst wurde. Ihr wurde erlaubt, bis spät in die Nacht Gäste in ihrem Zimmer zu empfangen. Das Verbot, Alkohol auszuschenken, bleibt jedoch bestehen.

Es wird angemerkt, dass Lillian Droniak seit 2021 Videos in sozialen Netzwerken veröffentlicht und bei Internetnutzern bekannt ist. Sie lebt seit zwei Jahren im Pflegeheim. Droniak zog in die Einrichtung, nachdem sie sich 2024 das Bein gebrochen hatte. Im März 2026 feierte sie ihren 96. Geburtstag im Pflegeheim.