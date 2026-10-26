Luftangriff über Riad: Von Huthi-Rebellen abgefeuerte ballistische Rakete über Saudi-Arabien abgefangen

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Luftangriff über Riad: Von Huthi-Rebellen abgefeuerte ballistische Rakete über Saudi-Arabien abgefangen

Die von Saudi-Arabien geführte arabische Koalition hat eine ballistische Rakete, die von der jemenitischen Bewegung „Ansar Allah“ (Huthis) auf die saudische Hauptstadt Riad abgefeuert wurde, erfolgreich abgefangen und zerstört. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf eine offizielle Erklärung der Koalition.

Dieser Vorfall markiert eine neue Eskalationsstufe in der Sicherheitskrise im Nahen Osten, vor dem Hintergrund wieder aufflammender militärischer Konflikte nach vier Jahren relativer Ruhe und Waffenstillstand.

Angriff und Sicherheit der Hauptstadt: Details zur offiziellen Erklärung

Das schnelle Eingreifen der Luftverteidigungskräfte des Königreichs verhinderte schwerwiegende Schäden, die der Hauptstadt hätten zugefügt werden können:

  • Schlag in Richtung der Hauptstadt: In der Erklärung der von Saudi-Arabien geführten Koalition wurde festgestellt, dass die ballistische Rakete der Huthis gezielt auf Riad, eine Millionenmetropole, abgefeuert wurde.

  • Erfolgreiches Abfangen: Die Luftverteidigungssysteme identifizierten das Ziel rechtzeitig und neutralisierten es noch in der Luft, bevor es das Stadtgebiet erreichen konnte.

  • Bestätigung durch Reuters: Die internationale Nachrichtenagentur bestätigte die offiziellen Informationen der Koalition über das Abfangen der Rakete und die Beseitigung der Gefahr.

Vier Jahre Stille beendet: Warum sind die Konflikte wieder entflammt?

Die Lage in der Region hat sich seit Mitte Juli deutlich verschlechtert:

  • Wiederaufnahme des Krieges: Die bewaffneten Zusammenstöße zwischen der von Saudi-Arabien unterstützten jemenitischen Regierungsarmee und den Kräften von „Ansar Allah“ sind nach einer vierjährigen Pause Mitte Juli wieder eskaliert.

  • Dominanz am Roten Meer: In diesem Zeitraum konnten die Huthis erhebliche militärische Vorteile erlangen und die Kontrolle über die gesamten westlichen Küstengebiete am Roten Meer übernehmen.

  • Kontrolle der Bab-el-Mandeb-Straße: Zudem fielen Städte in der Nähe der Bab-el-Mandeb-Straße, einem geostrategisch wichtigen Knotenpunkt für den internationalen Handel und den Transport von Öltankern, in die Hände der „Ansar Allah“-Kräfte.

Der jüngste ballistische Raketenangriff auf Riad verdeutlicht, dass die Sicherheit strategischer Seewege und Städte in der Region zunehmend bedroht ist.

Saudi-ArabienJemenAnsar AllahRiadNahostkonflikt
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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