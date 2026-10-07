Huthis verüben Drohnen- und Raketenangriffe auf die Hauptstadt und Flughäfen Saudi-Arabiens

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Huthis verüben Drohnen- und Raketenangriffe auf die Hauptstadt und Flughäfen Saudi-Arabiens

Nach einer mehrjährigen relativen Ruhephase im Nahen Osten haben die militärischen Auseinandersetzungen ihren Höhepunkt erreicht. Laut einer Eilmeldung der renommierten Nachrichtenagentur Reuters hat die Bewegung „Ansar Allah“ (Huthis) im Jemen bekannt gegeben, dass sie zwei strategisch wichtige große Flughäfen sowie militärische Einrichtungen in Saudi-Arabien mit Raketen und bewaffneten Drohnen angegriffen hat.

Dieser Angriff hat die Sicherheitsbedenken in der Region drastisch verschärft und birgt erhebliche Risiken für den zivilen Luftverkehr.

Angriffsziele: Die Hauptstadt Riad und südliche Regionen

Dem Bericht zufolge führten die Huthis zeitgleich eine großangelegte Angriffsoffensive in mehreren Richtungen durch:

  • Drohnenangriff auf den Flughafen der Hauptstadt: Vertreter der Bewegung betonten, dass der internationale Flughafen König Khalid in der saudischen Hauptstadt Riad, das wichtigste Luftverkehrstor des Landes, mit bewaffneten Drohnen angegriffen wurde. Dies wurde von Vertretern der Bewegung bestätigt.

  • Ballistische Raketen und Luftwaffenstützpunkt: Gleichzeitig wurde bekannt gegeben, dass der internationale Flughafen Abha im Süden Saudi-Arabiens sowie ein wichtiger Militärflugplatz in der Stadt Chamis Muschait mit ballistischen Raketen und Kamikaze-Drohnen ins Visier genommen wurden.

4 Jahre Stille beendet: Warum ist das Feuer des Krieges wieder entflammt?

Diese Eskalation in der Region kam nicht plötzlich – nach vier Jahren Waffenstillstand und relativer Ruhe flammte der militärische Konflikt im Jemen seit Mitte Juli wieder auf:

  • Kontrolle am Roten Meer: In den letzten Monaten haben die Kräfte von „Ansar Allah“ die Städte nahe der geostrategisch wichtigen Meerenge Bab al-Mandab sowie die gesamte Westküste des Roten Meeres vollständig unter ihre Kontrolle gebracht.

  • Operation zur Befreiung von Sanaa: Der Auslöser für die weitere Verschärfung des Konflikts war die offizielle Ankündigung der international anerkannten jemenitischen Regierung, die von Saudi-Arabien unterstützt wird, am Sonntag eine großangelegte Militäroperation zur Rückeroberung der Stadt Sanaa von den Huthis zu starten.

Der Vergeltungsschlag der Huthis auf saudische Flughäfen zeigt, dass der Krieg im Jemen eine neue und gefährliche Eskalationsstufe erreicht hat, die über die Landesgrenzen hinaus die gesamte Arabische Halbinsel betrifft. Die saudische Seite bereitet derzeit eine offizielle Stellungnahme zur Arbeit ihrer Luftverteidigungssysteme und zu den entstandenen Schäden vor.

Ansar AllahSaudi-ArabienFlughafen RiadFlughafen AbhaJemen-Konflikt
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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