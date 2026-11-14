Informationen über Putins Tochter und ihr Kind mit Selenski enthüllt

„Agentstwo“ vermutet, dass die Ausstellung des Dokuments fast ein Jahr nach der Geburt des Kindes mit dem Wunsch der Putin-Familie zusammenhängen könnte, die Informationen über die Geburt vor der Öffentlichkeit zu verbergen.

In den durchgesickerten Dokumenten ist vermerkt, dass Adrian Igorewitsch Tichonow im Zentralklinikum der Verwaltung des russischen Präsidenten geboren wurde. Seine Geburtsurkunde wurde am 10. Juli dieses Jahres ausgestellt.

Nach Angaben des Berichts kam der Junge am 15. August 2025 in Moskau zur Welt. Sein mutmaßlicher Vater ist Igor Selenski, der ehemalige Leiter des Bayerischen Staatsballetts. Das Kind erhielt nicht den Nachnamen des Vaters, sondern den der Mutter, also Tichonow.

Es wurde berichtet, dass Katerina Tichonowa, die jüngste Tochter des russischen Präsidenten Wladimir Putin, einen Sohn zur Welt gebracht hat. Das Kind trägt den Namen Adrian. Er könnte der vierte Enkel des russischen Staatschefs sein. Dies berichtete das Medium „Agentstwo“ unter Berufung auf durchgesickerte Daten aus dem Standesamt.

Zudem nahm Katerina Tichonowa in der Zeit vor der Geburt an öffentlichen Veranstaltungen hauptsächlich per Videoschalte teil. Unter anderem hielt sie wenige Monate vor der Geburt ihres Kindes eine Rede per Videoübertragung auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in Sankt Petersburg.

Was ist über die Beziehung zwischen Tichonowa und Selenski bekannt?

Wie „The Moscow Times“ schreibt, ist Katerina Tichonowa seit 2017 mit Igor Selenski liiert. Zu diesem Zeitpunkt leitete Selenski das Bayerische Staatsballett in München.

Laut einer Untersuchung des Portals „Wajnyje Istorii“ flog Tichonowa innerhalb von zwei Jahren mehr als 50 Mal nach München. Zudem begleitete sie Selenski auf verschiedenen Reisen.

Im Dezember 2017 wurde Katerina Tichonowas Tochter Elsa geboren. Nach Angaben des Portals „Projekt“ erhielt das Mädchen bei der Geburt den Nachnamen ihres Vaters, nutzte jedoch für Auslandsreisen einen Pass mit dem Nachnamen ihrer Mutter.

Zuvor war die jüngste Tochter Putins mit dem Unternehmer Kirill Schamalow verheiratet, dem Sohn von Nikolai Schamalow, einem Partner aus der „Osero“-Genossenschaft und alten Freund Putins.

Auch über Putins andere Enkelkinder gibt es Informationen

Wladimir Putin hatte bereits früher einige Informationen über seine Enkelkinder preisgegeben. Insbesondere gab er im Juni 2017 bekannt, dass sein zweites Enkelkind geboren wurde.

Berichten zufolge hat seine älteste Tochter Maria Woronzowa zwei Söhne. Roman wurde im August 2012 vom niederländischen Unternehmer Jorrit Faassen geboren, und Andrei im April 2017 vom „Nowatek“-Manager Jewgeni Nagorny.

Im Juni 2025 sprach der russische Präsident erstmals über eine Enkelin, die eine Erzieherin aus Peking hat. Verschiedenen Vermutungen zufolge könnte Putin damit Katerina Tichonowas Tochter Elsa gemeint haben.

Darüber hinaus gibt es Informationen, dass auch Putins Kinder mit der ehemaligen Turnerin Alina Kabajewa unter anderen Nachnamen leben.

Nach Angaben des „Dossier“-Zentrums wurden ihre beiden Söhne Iwan und Wladimir in den Jahren 2015 und 2019 geboren. Die Kinder erhielten den Nachnamen Spiridonow. Es wird vermutet, dass dieser Name vom Großvater des russischen Präsidenten, Spiridon Putin, abgeleitet ist.

Auch Putins mutmaßliche uneheliche Tochter mit Swetlana Kriwonogich, Jelisaweta, trägt den Nachnamen Rudnowa. In sozialen Netzwerken ist sie unter dem Pseudonym Luiza Rosowa bekannt.

Hinweis: Einige der im Artikel genannten Informationen zum Privatleben basieren auf Medienrecherchen und durchgesickerten Dokumenten; es gibt keine Bestätigung dafür, dass alle diese Angaben unabhängig verifiziert wurden.