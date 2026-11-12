Huthis melden Angriff auf die Hauptstadt Saudi-Arabiens: Die Ziele

Die Bewegung „Ansar Allah“ (Huthis) im Jemen Saudi-Arabien gab bekannt, dass sie den internationalen Flughafen König Khalid in der Hauptstadt Riad sowie eine Reihe wichtiger strategischer Ziele angegriffen habe. Dieses Ereignis, das von der internationalen Gemeinschaft aufmerksam verfolgt wird, könnte die militärisch-politische Lage in der Region weiter verschärfen.

Details zum Angriff und die Hauptziele

Laut einer Erklärung des militärischen Sprechers der Bewegung, Yahya Sariya, wurden bei diesen Militäroperationen moderne ballistische Raketen, Marschflugkörper und unbemannte Luftfahrzeuge (Drohnen) eingesetzt. Die Huthis wählten folgende Ziele aus: