Huthis melden Angriff auf die Hauptstadt Saudi-Arabiens: Die Ziele
Die Bewegung „Ansar Allah“ (Huthis) im Jemen Saudi-Arabien gab bekannt, dass sie den internationalen Flughafen König Khalid in der Hauptstadt Riad sowie eine Reihe wichtiger strategischer Ziele angegriffen habe. Dieses Ereignis, das von der internationalen Gemeinschaft aufmerksam verfolgt wird, könnte die militärisch-politische Lage in der Region weiter verschärfen.
Details zum Angriff und die Hauptziele
Laut einer Erklärung des militärischen Sprechers der Bewegung, Yahya Sariya, wurden bei diesen Militäroperationen moderne ballistische Raketen, Marschflugkörper und unbemannte Luftfahrzeuge (Drohnen) eingesetzt. Die Huthis wählten folgende Ziele aus:
Internationaler Flughafen König Khalid in Riad sowie Pumpstationen der „Ost-West“-Ölpipeline.
Die weltbekannte „Saudi Aramco“ Ölanlage in Abqaiq.
Ein großes Finanzzentrum in Riad.
Gebiete im Südwesten des Jemen, in denen sich saudische Truppen konzentrieren.
Parameter des Angriffs
Details und Informationen
Sprecher
Yahya Sariya (Militärsprecher von „Ansar Allah“)
Eingesetzte Waffen
Ballistische Raketen, Marschflugkörper und Drohnen
Hauptziele
Flughafen König Khalid, „Saudi Aramco“ und Ölpipelines
Behauptungen zu den Folgen
Es wird berichtet, dass Brände in den Anlagen ausgebrochen sind und es Verluste unter dem Militär gibt
Zusätzliche Erklärungen und offizielle Reaktionen
Der Sprecher der Bewegung, Yahya Sariya, betonte, dass sich die Militäroperationen der Huthis ausschließlich gegen Militärbasen und strategische Ölanlagen richten. Gleichzeitig wies er die Vorwürfe der saudischen Behörden, eine Drohne im Luftraum über Mekka abgefangen zu haben, entschieden zurück. Bisher hat die saudi-arabische Seite keine offizielle Stellungnahme zu diesen Erklärungen abgegeben.
Was glauben Sie, welche Auswirkungen solche militärischen Konflikte im Nahen Osten auf den globalen Energiemarkt und die politische Stabilität haben werden? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
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