Neuer Krieg im Nahen Osten: Vom Flughafen Sanaa bis zum Angriff auf Riad — wie der Konflikt eskalierte

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Neuer Krieg im Nahen Osten: Vom Flughafen Sanaa bis zum Angriff auf Riad — wie der Konflikt eskalierte

Die jemenitische Bewegung „Ansar Allah“ (Huthis) hat erneut Raketenangriffe auf Riad, die Hauptstadt Saudi-Arabiens, verübt. Laut einer Eilmeldung der Nachrichtenagentur Reuters hat die von Saudi-Arabien geführte arabische Militärkoalition zwei ballistische Raketen, die auf die Hauptstadt abgefeuert wurden, erfolgreich in der Luft abgefangen und zerstört.

Blutige Eskalation nach vier Jahren Stille

Dieser Angriff markiert eine neue, kritische Phase der militärischen Zusammenstöße, die seit August in der Region wieder aufgeflammt sind. Die relative Ruhe und Stille, die zwischen den Parteien vier Jahre lang herrschte, ist in den letzten Monaten zerbrochen.

Die erneute Eskalation wurde durch Angriffe der von Riad unterstützten jemenitischen Regierungsarmee auf den Flughafen Sanaa ausgelöst. Als Reaktion darauf griffen die Huthis zunächst saudische Tanker im Roten Meer an; nun haben sich die Angriffe direkt auf das Territorium und die Hauptstadt Saudi-Arabiens verlagert.

Phasen des Geschehens

Sanaa / Zeitraum

Aktion und Konsequenz

Vorübergehende Ruhe

Über 4 Jahre

Stopp direkter großflächiger Angriffe zwischen den Parteien

Wiederaufflammen des Konflikts

August

Angriff der jemenitischen Armee auf den internationalen Flughafen Sanaa

Gegenangriffe

August–Herbstmonate

Drohnen- und Raketenangriffe der Huthis auf saudische Öltanker im Roten Meer

Angriff auf die Hauptstadt

Aktueller Stand

Zerstörung von 2 auf Riad abgefeuerten Raketen durch die Luftverteidigungssysteme der Koalition

„Nach den Angriffen auf den Flughafen Sanaa wurden die Handelsrouten im Roten Meer ins Visier genommen, und nun fliegen Raketen auf das strategische Zentrum Saudi-Arabiens – dies bedeutet, dass das regionale Sicherheitsgleichgewicht erneut gestört ist.“

Ölmarkt und Sicherheit im Roten Meer in Frage gestellt

Obwohl die Neutralisierung der Raketen durch die saudische Koalition Schäden in der Hauptstadt verhinderte, ist der Vorfall ein ernstes Warnsignal für die globalen Märkte. Während der Tankerverkehr im Roten Meer gefährdet ist, üben Versuche, wichtige Ölförderzentren und die Infrastruktur der Hauptstadt anzugreifen, direkten Druck auf die Ölpreise und die internationalen Logistikkosten aus.

Die Lage in der Region spitzt sich rapide zu; Beobachter schließen nicht aus, dass die Koalition in den kommenden Stunden mit Luftangriffen auf Huthi-Stützpunkte im Jemen reagieren wird.

Glauben Sie, dass das Ende der vierjährigen Stille im Jemen und die Raketenangriffe auf Riad einen großen Krieg im Nahen Osten neu entfachen werden? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren.

Ansar AllahSaudi-ArabienJemenRiadNaher Osten
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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