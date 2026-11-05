51 Milliarden Dollar für den Frieden: Huthi stellen Saudi-Arabien harte Bedingungen

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51 Milliarden Dollar für den Frieden: Huthi stellen Saudi-Arabien harte Bedingungen

Die Bewegung «Ansar Allah» (Huthi), die Teile des Jemen kontrolliert, hat für die Beendigung des langjährigen militärischen Konflikts mit Saudi-Arabien und die Unterzeichnung eines Friedensabkommens enorme finanzielle und politische Bedingungen gestellt. Laut Informationen der einflussreichen The Wall Street Journal (WSJ) verlangen die Huthi von Riad eine Entschädigung in barer Münze in Höhe von 51 Milliarden Dollar. Zusätzlich zu dieser finanziellen Forderung verlangen sie von den saudischen Behörden eine Reihe geopolitischer Zugeständnisse, die das Machtgleichgewicht im Jemen grundlegend verändern würden.

Die drei Hauptbedingungen der Huthi: Von Entschädigungen bis zur Anerkennung der Macht

Die Bewegung «Ansar Allah» hat für ein Friedensabkommen folgende Kernforderungen aufgestellt:

Entschädigung in Höhe von 51 Milliarden Dollar:

  • Die Huthi betrachten diese riesige Summe als notwendige Kompensation für den Wiederaufbau der jemenitischen Infrastruktur, die durch die jahrelangen Luftangriffe der saudischen Koalition und die Wirtschaftsblockade zerstört wurde; Offizielle Anerkennung als legitime Kraft:

  • Die Bewegung forderte von Saudi-Arabien die diplomatische Anerkennung als einzige und rechtmäßige Regierungsmacht des Jemen; Abkehr von der aktuellen Regierung:

  • Die Huthi haben zur Bedingung gemacht, dass Riad die militärische und finanzielle Unterstützung für die von der UNO und der internationalen Gemeinschaft anerkannte jemenitische Regierung vollständig einstellt. Reaktion Saudi-Arabiens: Kronprinz ist besorgt

Die Behörden in Riad und persönlich der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman haben nicht die Absicht, solch harten Bedingungen zuzustimmen:

Bedingung der militärischen Überlegenheit:

  • Mohammed bin Salman will unter keinen Umständen als unterlegene Partei solchen Bedingungen zustimmen, ohne zuvor eine klare militärische Überlegenheit vor Ort erreicht zu haben; Gefahr neuer Bedrohungen:

  • Die Führung des Königreichs befürchtet, dass die Zahlung einer so großen Summe und der politische Rückzug die Huthi stärken und sie dazu ermutigen könnten, in Zukunft noch mehr Geld zu fordern und neue Angriffe zu starten; Das frühere Angebot von 1 Milliarde:

  • Zuvor gab es Berichte, dass Saudi-Arabien unter Vermittlung Teherans (Iran) den Huthi 1 Milliarde Dollar angeboten hatte, um Grenzangriffe zu stoppen, doch dies erscheint angesichts der aktuellen Forderung von 51 Milliarden Dollar als verschwindend gering. Die komplexen Verhandlungen um den Jemen und die weitere Entwicklung der Spannungen im Nahen Osten treten vor dem Hintergrund dieser Forderungen in eine gefährlichere Phase ein.

Yaman atrofidagi murakkab muzokaralar va Yaqin Sharqdagi keskinlikning keyingi rivoji mazkur talablar fonida yanada xatarli bosqichga qadam qo‘ymoqda.

Ansar AllahJemenSaudi-ArabienMohammed bin SalmanGeopolitik
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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