Geheimnisvolles quallenartiges Objekt am Himmel über den USA gesichtet

Ein dunkles, quallenartiges Objekt mit langen Tentakeln erschien am Himmel über Anchorage, Alaska, in den USA. Die ungewöhnliche Erscheinung wurde am 15. Juni zufällig auf Video festgehalten.

Sarah Jane Osborn nahm das unbekannte Flugobjekt auf Kamera auf, während sie an jenem Tag einen Regenbogen filmte. Ihren Angaben zufolge war das Objekt etwa drei Minuten lang zu sehen.

Das Video verbreitete sich im November in den sozialen Medien und löste unter den Nutzern verschiedene Spekulationen aus. Einige brachten es mit einem UFO in Verbindung, während andere einfachere Erklärungen vorschlugen.

Sean Kirkpatrick, der ehemalige Leiter der UFO-Forschungsabteilung des Pentagons, vermutet, dass auf dem Bild ein Drachen mit langen Bändern zu sehen sein könnte. Vertreter der Militärbasis in Alaska bestätigten, dass ihnen das Video bekannt sei, gaben jedoch keinen detaillierten Kommentar zu dem Vorfall ab.

Bislang wurde die genaue Identität des am Himmel gesichteten Objekts nicht offiziell geklärt. Daher bleibt das Rätsel um die ungewöhnliche Aufnahme ungelöst.