Der chinesische Staatschef Xi Jinping brachte den russischen Präsidenten Wladimir Putin in eine unangenehme Lage. Während einer Zeremonie im Rahmen des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) in Shenzhen reichte Putin ihm die Hand, doch der chinesische Staatschef erwiderte den Händedruck nicht. Später, während des Fototermins, wies er den russischen Staatschef vom Platz neben Donald Trump weg, um Raum für seine Ehefrau Peng Liyuan zu schaffen. Videos des Vorfalls verbreiteten sich in den sozialen Medien.

Der Vorfall ereignete sich am 18. November, als sich die drei Staats- und Regierungschefs sowie weitere Gäste für ein Gruppenfoto aufstellten. Zunächst begrüßte Donald Trump Xi Jinping und dessen Ehefrau. Danach näherte sich Putin ihnen und reichte die Hand. Im Video ist zu sehen, wie Xi Jinping auf diese Geste nicht reagierte. Anschließend schüttelte Putin Trump die Hand und führte ein kurzes Gespräch.