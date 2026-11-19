Putin reicht Xi Jinping die Hand, doch Putin gerät in eine unangenehme Lage (Video)
Der chinesische Staatschef Xi Jinping brachte den russischen Präsidenten Wladimir Putin in eine unangenehme Lage. Während einer Zeremonie im Rahmen des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) in Shenzhen reichte Putin ihm die Hand, doch der chinesische Staatschef erwiderte den Händedruck nicht. Später, während des Fototermins, wies er den russischen Staatschef vom Platz neben Donald Trump weg, um Raum für seine Ehefrau Peng Liyuan zu schaffen. Videos des Vorfalls verbreiteten sich in den sozialen Medien.
Der Vorfall ereignete sich am 18. November, als sich die drei Staats- und Regierungschefs sowie weitere Gäste für ein Gruppenfoto aufstellten. Zunächst begrüßte Donald Trump Xi Jinping und dessen Ehefrau. Danach näherte sich Putin ihnen und reichte die Hand. Im Video ist zu sehen, wie Xi Jinping auf diese Geste nicht reagierte. Anschließend schüttelte Putin Trump die Hand und führte ein kurzes Gespräch.
Danach, während der Positionierung für das Foto, leitete Xi Jinping Putinvon Trumps Seite weg und machte Platz für seine Ehefrau Peng Liyuan. Infolgedessen wurde Putin getrennt von den Staatschefs der USA und Chinas fotografiert.
Bemerkenswert ist, dass Xi Jinping den zum Gipfel angereisten Donald Trump persönlich am Flughafen von Shenzhen empfing. Dies wurde als seltene diplomatische Geste gewertet, da der chinesische Staatschef ausländische Staatsführer nur selten persönlich am Flughafen begrüßt. Putin hingegen wurde am Flughafen von Cai Qi, einem Mitglied des Politbüros der Kommunistischen Partei Chinas, empfangen.
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