Die militärische Konfrontation im Nahen Osten hat eine gefährlichere Phase erreicht. Yahya Saria, der militärische Sprecher der jemenitischen Bewegung „Ansar Allah“ (Huthi), gab bekannt, dass eine Reihe wichtiger strategischer und militärischer Ziele auf saudischem Territorium mit ballistischen Raketen und Kampfdrohnen massiv angegriffen wurde.

Laut der offiziellen Erklärung der Huthis umfassten die Angriffe nicht nur Militärbasen in den Grenzregionen, sondern auch die zivile Infrastruktur in der Hauptstadt des Königreichs.

Hauptziele: Flughafen und Militärlager

Der Sprecher der Bewegung gab folgende Details zu den durchgeführten Militäroperationen bekannt:

Internationaler Flughafen Riad: Es wird berichtet, dass der internationale Flughafen König Khalid in der saudischen Hauptstadt mit einer ballistischen Rakete getroffen wurde und die Anlage erheblichen Sachschaden erlitten hat.

Ziele in Jizan und Najran: Ein militärisches Radarsystem nördlich von Jizan wurde durch einen Drohnenangriff attackiert. Zudem wurden ein Militärlager in Najran und das Gebäude des Grenzschutzkommandos in Jizan mit ballistischen Raketen beschossen; es gibt Berichte über Tote und Verletzte unter den saudischen Soldaten.

Al-Jawf und die abgeschossene Drohne: Im Osten der jemenitischen Provinz Al-Jawf wurden sechs ballistische Raketen gleichzeitig auf Stellungen der pro-saudischen Kräfte abgefeuert. Darüber hinaus wurde gemeldet, dass eine moderne saudische Aufklärungs- und Kampfdrohne vom Typ „Wing Loong II“ über der Provinz Taiz abgeschossen wurde.

Die Wurzel der Spannungen: Regionale Konfrontation verschärft sich

Der bewaffnete Konflikt zwischen der von Saudi-Arabien geführten Koalition und den jemenitischen Huthis dauert seit 2014 an. In den letzten Monaten hat sich die Lage jedoch weiter zugespitzt:

Im Juli 2026 kündigten die Rebellen eine Seeblockade gegen Saudi-Arabien an und griffen mehrfach Öltanker des Königreichs an.

Anfang August starteten die Huthis eine Großoffensive im Südwesten des Jemen und übernahmen im September die vollständige Kontrolle über den strategisch wichtigen Hafen von Mocha sowie Gebiete rund um die Bab-el-Mandeb-Straße.

Bisher haben die saudischen Behörden diese Behauptungen, insbesondere die Auswirkungen des Angriffs auf den Flughafen der Hauptstadt, nicht vollständig kommentiert. Die Situation stellt weiterhin eine ernsthafte Bedrohung für die internationale Sicherheit und die globale Energieversorgung dar.